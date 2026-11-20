Altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, fiyatların yeniden yükselmesini beklemeden alım yapmak isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Ancak uygun fiyatlı altın almak için kuyumcuların yolunu tutan bazı vatandaşlar, beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Gram altın almak isteyen müşterilerin, stok bulunmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği öğrenildi.

Ocak ayında tarihi seviyelere ulaşan altın, son dönemdeki düşüşle birlikte yatırımcıların yeniden radarına girdi. Rekor döneminde gram altın 7 bin 811 TL'yi, ons altın ise 5 bin 995 doları görmüştü. Son fiyatlamalarda ise gram altın 5 bin 715 TL'ye, ons altın 3 bin 514 dolara kadar geriledi.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Fiyatlardaki geri çekilmeyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, fiziki altın satın almak için kuyumculara yöneldi. Özellikle 24 ayar gram altın talebinde bulunan müşterilerin bazı işletmelerde stok olmadığı yanıtıyla karşılaştığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altın almak için kuyumcuya giden bazı vatandaşlar, gram altın satın alamadan işletmelerden ayrılmak zorunda kaldı.

YÜKSEK FİYATTAN ALDIKLARI ALTINI SATMAK İSTEMİYORLAR

Kuyumcuların satış konusunda isteksiz davranmasının arkasında ise önceki alım maliyetleri bulunuyor. Bazı işletmelerin, daha önce vatandaşlardan 6 bin 300, 6 bin 400 ve 6 bin 500 TL seviyelerinden satın aldığı altınları, mevcut piyasa fiyatlarından elden çıkarmak istemediği ifade ediliyor.

Bu nedenle 24 ayar gram altın almak isteyen müşterilere bazı kuyumcuların "Elimizde altın yok" yanıtını verdiği aktarılıyor.

ZARARINA SATIŞ YERİNE STOKTA TUTMAYI SEÇİYORLAR

Altın fiyatları yüksek seviyelerdeyken alım yaparak stok oluşturan kuyumcular, piyasadaki gerilemenin ardından maliyetlerinin altında satış yapmak istemiyor. Ellerindeki ürünleri daha düşük fiyatlardan satmak yerine bekletmeyi tercih eden işletmeler, fiziki altın piyasasında arz sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor.

Böylece fiyatların gerilemesini fırsat olarak gören vatandaşlar, kuyumcularda istedikleri ürünü bulmakta zorlanıyor.

YATIRIMCILAR DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜYOR

Altındaki sert değer kaybı, özellikle uzun vadeli yatırım planı yapan vatandaşlar tarafından yeni bir alım imkânı olarak değerlendiriliyor. Fiyatların önceki zirvelerin oldukça altına inmesi, piyasada yeniden alım hareketliliğini beraberinde getiriyor.

Ancak kuyumcuların stoklarını mevcut fiyatlardan satmaya yanaşmaması ve fiziki altın tedarikinde yaşanan güçlükler, düşüşten yararlanmak isteyen yatırımcıların önündeki engellerden biri olarak öne çıkıyor.