Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredisi kullanımında uygulanan sınırlamalara ilişkin yeni bir karar aldı. Yapılan değişiklikle birlikte, halihazırda bir konutu bulunan kişilerin ikinci evlerini satın alırken karşılaştığı kredi kısıtlaması gevşetildi.

Daha önce kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına kayıtlı bir konut bulunması durumunda uygulanan kredi sınırlaması, yeni kararla en az iki konut sahibi olanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

KONUT KREDİSİNDE YÜZDE 75 KISITLAMASININ KAPSAMI DEĞİŞTİ

BDDK'nın Ağustos 2023'te aldığı düzenleme kapsamında, tüketicinin kendisinin, eşinin ya da 18 yaşından küçük çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunması halinde konut kredilerinde uygulanabilecek azami kredi tutarı yüzde 75 oranında düşürülüyordu. Yeni kararla birlikte söz konusu uygulama, en az iki konutu bulunan kişiler için geçerli olacak.

BDDK, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 29.01.2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen azami kredi tutarının konut değerine oranı, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının adına en az iki konut bulunması durumunda yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

HİSSELİ TAPULARDA YENİ DEĞERLENDİRME

BDDK'nın açıkladığı kararlar arasında hisseli konut tapularına ilişkin düzenleme de yer aldı. 24.08.2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan değişiklikle, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha düşük paya sahip kişilerin bu nitelikteki konutları, konut sahipliği değerlendirmesine dahil edilmeyecek.

Böylece hisseli tapularda sahip olunan pay oranı da konut kredisi sınırlamasının uygulanmasında belirleyici olacak.

RİSKLİ YAPI NEDENİYLE YIKILAN KONUTLAR İÇİN İSTİSNA

Yeni düzenlemede, riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlar için de ayrı bir uygulamaya gidildi.

Buna göre, tüketicinin kendisinin, eşinin ya da 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde bulunan konutun veya konutların, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenmesi ve yıkılması ya da hakkında yıkım kararı verilmesi halinde, bu konutlardan yalnızca biri konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

BDDK'nın kararıyla hem konut kredilerinde yüzde 75'lik sınırlamanın kapsamı yeniden belirlenirken hem de hisseli tapular ile riskli yapı nedeniyle yıkılan konutların değerlendirilmesine ilişkin esaslar netleştirildi.