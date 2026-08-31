FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu

Altın fiyatları son dakika! 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 6863 TL ve ons fiyatı 4422 dolardan güne başladı. Cuma günü Fed Başkanı Warsh'dan gelen şahin mesajlar altını etkilerden petrolün 90 doları aşması da baskı oluşturdu.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Ons altın geçtiğimiz hafta yüzde -3,22 düşüşle 4455 dolardan kapanış yapmıştı. Salı günü test edilen 4697 dolar zirvesinden başlayan düşüş, ons altında önceki 3 haftalık yükseliş serisini de sonlandırmıştı. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilk işlemlerde 4396 dolara kadar gerileyen ons altın bugün saat 06.00 itibarıyla 4424 dolara yakın seviyelerde fiyatlandı.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4472 dolar, en düşük 4396 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.12 itibarıyla 4418 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6939 TL, en düşük 6822 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.57 itibarıyla 6861 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 3

ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında petrol fiyatlarının tekrar 90 doların üzerini test etmesi gösteriliyor. Arz endişeleri ve enflasyon riski artarken CME FED Watch anketinde ABD'de eylülde faiz artışının yüzde 57 ihtimalle fiyatlanmaya başlaması da altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 4

Diğer yandan altında 4045 dolardan başlayan hızlı yükselişin kar satışlarının tetiklediği vurgulanırken Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumundaki konuşmasında verdiği şahin mesajlar dolar endeksini yükseltip altında satışları tetikledi.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 5

Warsh, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuştu. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in şu anki temel odağının fiyatlar olması gerektiğini söyleyen Warsh, "Bu yaz PCE ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor." ifadelerini kullandı. Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." dedi.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 6

Bir haftada yaşanan hızlı geri çekilmeye karşın ons altın ağustos ayını sabahki fiyatlamalarla yüzde 9,4 primle tamamlamaya doğru ilerliyor. Söz konusu yükselişin, ocak ayından beri gerçekleşen en hızlı aylık prime de işaret edeceği belirtiliyor.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 7

Altında bu hafta FED'in faiz kararlarına direkt etki eden ABD istihdam verisi odakta yer alırken Türkiye Gazetesi'ndeki haberde, analistlerin fiyatlarda 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4527 doların altına gelindiğini hatırlattığı aktarıldı. Ocak-Haziran düşüşünün yüzde 23,6 geri alma (FİBO) noktasının konumlandığı 4335 dolar seviyesinin gelinen noktada en önemli destek noktası olarak gösterildiği kaydedildi.

Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu 8

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altın üzerinde de etkili oldu. Geçtiğimiz hafta 7262 TL'ye kadar çıkan gram altın fiyatı cuma günü 6907 TL'den kapanış yapmıştı. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 6863 TL'den güne başladı. Gram altın ağustos ayına da 6172 TL'den başlangıç yapmıştı. Bu sabahki fiyatlar itibarıyla gram altın ağustos ayındaki prim yüzde 11,1 civarında gerçekleşiyor.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkatBankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat
Nohut hasadı başladı: Aylar süren emek ürüne dönüştüNohut hasadı başladı: Aylar süren emek ürüne dönüştü

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.862,86
6.863,69
% -0.65
07:59
Ons Altın / TL
213.458,60
213.573,75
% -0.63
08:14
Ons Altın / USD
4.423,81
4.424,37
% -0.68
08:14
Çeyrek Altın
10.980,57
11.222,14
% -0.65
07:59
Yarım Altın
21.892,51
22.444,28
% -0.65
07:59
Ziynet Altın
43.922,27
44.751,28
% -0.65
07:59
Cumhuriyet Altını
45.381,00
46.067,00
% -3.19
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeği sonrası 100'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Samsun’da kazandı! Kanarya’dan 2-0’lık net galibiyet

Fenerbahçe Samsun’da kazandı! Kanarya’dan 2-0’lık net galibiyet

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Kalp krizi sonrası ilk fotoğraf! Hasta yatağından paylaştı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.