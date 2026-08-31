Altında düşüş var: Rüzgar tersine döndü! Kritik nokta belli oldu

Altın fiyatları son dakika... Ons altın geçtiğimiz hafta yüzde -3,22 düşüşle 4455 dolardan kapanış yapmıştı. Salı günü test edilen 4697 dolar zirvesinden başlayan düşüş, ons altında önceki 3 haftalık yükseliş serisini de sonlandırmıştı. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilk işlemlerde 4396 dolara kadar gerileyen ons altın bugün saat 06.00 itibarıyla 4424 dolara yakın seviyelerde fiyatlandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4472 dolar, en düşük 4396 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.12 itibarıyla 4418 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6939 TL, en düşük 6822 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.57 itibarıyla 6861 TL seviyesinde seyrediyor.

ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında petrol fiyatlarının tekrar 90 doların üzerini test etmesi gösteriliyor. Arz endişeleri ve enflasyon riski artarken CME FED Watch anketinde ABD'de eylülde faiz artışının yüzde 57 ihtimalle fiyatlanmaya başlaması da altın üzerinde baskı oluşturdu.

Diğer yandan altında 4045 dolardan başlayan hızlı yükselişin kar satışlarının tetiklediği vurgulanırken Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumundaki konuşmasında verdiği şahin mesajlar dolar endeksini yükseltip altında satışları tetikledi.

Warsh, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuştu. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in şu anki temel odağının fiyatlar olması gerektiğini söyleyen Warsh, "Bu yaz PCE ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor." ifadelerini kullandı. Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." dedi.

Bir haftada yaşanan hızlı geri çekilmeye karşın ons altın ağustos ayını sabahki fiyatlamalarla yüzde 9,4 primle tamamlamaya doğru ilerliyor. Söz konusu yükselişin, ocak ayından beri gerçekleşen en hızlı aylık prime de işaret edeceği belirtiliyor.

Altında bu hafta FED'in faiz kararlarına direkt etki eden ABD istihdam verisi odakta yer alırken Türkiye Gazetesi'ndeki haberde, analistlerin fiyatlarda 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4527 doların altına gelindiğini hatırlattığı aktarıldı. Ocak-Haziran düşüşünün yüzde 23,6 geri alma (FİBO) noktasının konumlandığı 4335 dolar seviyesinin gelinen noktada en önemli destek noktası olarak gösterildiği kaydedildi.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altındaki hareketlilik iç piyasada gram altın üzerinde de etkili oldu. Geçtiğimiz hafta 7262 TL'ye kadar çıkan gram altın fiyatı cuma günü 6907 TL'den kapanış yapmıştı. 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 6863 TL'den güne başladı. Gram altın ağustos ayına da 6172 TL'den başlangıç yapmıştı. Bu sabahki fiyatlar itibarıyla gram altın ağustos ayındaki prim yüzde 11,1 civarında gerçekleşiyor.