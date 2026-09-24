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Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 2 özel jet ve lüks yata el konuldu

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan’a ait “LORETA” isimli 2026 model lüks yata el konuldu. 2 özel jet ve lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 2 özel jet ve lüks yata el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu tespit edilen 2 özel jet ile tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu.

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 2 özel jet ve lüks yata el konuldu 1

2 ÖZEL JETE EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet hakkında el koyma kararı uygulandı.

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 2 özel jet ve lüks yata el konuldu 2

Ayrıca tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu.

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme: 2 özel jet ve lüks yata el konuldu 3

TOPLAM DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR 800 MİLYON TL

Soruşturma kapsamında el konulan 2 özel jet ile "LORETA" isimli lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma istanbul cumhuriyet başsavcılığı Pusula Portföy
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