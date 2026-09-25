Altında düşüşün şifreleri ortaya çıktı! İslam Memiş uyardı: “Orta ve uzun vadede...”

Güvenli liman olarak görülen altında son dönemde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri gören ons altın, düşüş trendini sürdürürken haftanın 4. gününe 4.300 doların altında başladı.

Altındaki geri çekilme gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6.700 TL seviyelerinde işlem görürken, piyasalarda yaşanan düşüşün nedenleri ve aşağı yönlü seyrin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

ALTINDA DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ BELLİ OLDU

Haber Global'e konuşan finans analisti İslam Memiş, geçen hafta yükseliş yaşanan altın piyasasında bu hafta gerileme görüldüğünü belirtti. Memiş, düşüşün nedenleri arasında Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine yükselmesini gösterirken, Amerikan tahvil faizlerinde çok ciddi tarihi rekorlar görüldüğünü ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte altın, gümüş ve diğer endüstriyel metallerin baskılandığını söyledi.

Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin de altın üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekerek, Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirtti. Jeopolitik gerilim tarafında da belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Memiş, özellikle Amerika-İran geriliminde net bir tablonun bulunmadığını söyledi.

JEOPOLİTİK GERİLİMDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Memiş, Amerika-İran gerilimindeki gelişmelere ilişkin Trump'ın söylemine göre kasımın ortalarından itibaren bir anlaşma haberinin gelebileceği yönünde açıklamalar olduğunu, İran tarafından ise 7 maddelik bir haber akışının bulunduğunu belirtti.

"Yani burada Trump'ın söylemine göre kasımın ortalarından itibaren artık bir anlaşma haberi olabilir açıklaması geliyor. Ama İran'dan da 7 maddelik bir haber akışı var. Hem jeopolitik gerilim tarafında bir anlaşma, bir ateşkes haberinin gelmemesi hem Amerikan tahvil faizlerinin rekor seviyeye yükselmesi, petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesi üzerinde seyretmesi altın tarafındaki düşüşleri destekledi."

Sunucunun, Amerika-İran etkisinin yanı sıra fon krizinin iç piyasadaki altın fiyatlarını etkileyip etkilemediğine ilişkin sorusuna da Memiş yanıt verdi.

GRAM ALTINDA GÖZLER ONS ALTINDA

İslam Memiş, fon krizinin uluslararası piyasalarda ons altın üzerinde etkisinin bulunmadığını belirterek, gram altının TL fiyatında ons altının belirleyici olduğunu ifade etti.

"fon krizinin uluslararası piyasalarda ons altına bir etkisi yok. Gram altın TL fiyatı şu anda direkt ons altını takip etmeye devam ediyor. Ons altın yükselince tekrar gram altın yükseliyor. Ons altın gerileyince gram altın geriliyor. İçeride dolar TL kuru yani döviz kurları stabil olduğu için gram altın TL fiyatının dolardan ya da fon krizinden bir etkileşimi şu an için yok."

YILBAŞINA KADAR ALTINDA NE OLACAK?

Altındaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği de gündeme gelirken, Memiş'e yılbaşına kadar yükselişin devam edip etmeyeceği ya da düşüşün sürüp sürmeyeceği soruldu.

Finans analisti İslam Memiş, altındaki geniş bant aralığındaki dalgalanmanın devam edeceğini belirterek, geçen ay gram altında 7.229 lira seviyesinin görüldüğünü ve ardından yeniden gerileme yaşandığını söyledi.

"Yine geniş band aralındaki dalgalanma devam ediyor. Geçen ay 7.229 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı. Sonra tekrar geriledi. Bu dalgalanma kasımın ortasına kadar yani Amerika'daki bu ara seçimlere kadar tekrar devam eder diye tahmin ediyoruz. kısa vadeli baskılanma Amerikan tahvil faizleri petrol tarafındaki yükselişle birlikte devam edebilir ama orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz."

YATIRIMCIYA BİRİKİMLERİNİ ÇEŞİTLENDİRME ÖNERİSİ

Memiş'in orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu belirtmesinin ardından, yatırımcıların bu süreçte ne yapması gerektiği de gündeme geldi.

İslam Memiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli strateji belirlemesi ve ellerindeki birikimleri çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Yani yatırımcı yine puslu havalarda elindeki birikimleri çeşitlendirmeli. Uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Kısa vadeli bu dalgalanma yerine devam edecek. Savaş belirsizliği var. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmek lazım. Bir de elindeki birikimleri çeşitlendirmesi gerekiyor."