Türk Telekom’dan Silikon Vadisi’ne kritik adımlar! Ebubekir Şahin New York’ta Mynet’e konuştu

MYNET ÖZEL | Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 19. Türkiye Yatırım Konferansı ve New York İklim Haftası kapsamında ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.
Şahin, New York programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkevi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yuvarlak Masa Toplantısı’nda yer aldı. 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamındaki etkinlik ve panellere de katılan Şahin, Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve uluslararası ekonomik iş birliklerine ilişkin temaslarda bulundu.
Program kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Energy Roundtable toplantısına da katılan Şahin, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şahin ayrıca Emine Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı İklim Zirvesi Açılış Töreni ve WEF Yuvarlak Masa Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Climate Implementation Bridge (BRIDGE) toplantısında yer aldı.
Türk Telekom CEO’su Şahin, New York'tan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu:
Türkiye ilk kez COP31’e ev sahipliği yapacak. Türk Telekom da organizasyonda önemli bir rol üstleniyor. Bu sorumluluğu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Telekomünikasyon sektörünün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
Argela ile SRI International arasındaki iş birliği Türk Telekom açısından ne ifade ediyor?
Bu iş birliğinin Türkiye’ye somut olarak nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?
Türk Telekom’un ABD’deki teknoloji yatırımlarının yalnızca uluslararası iş birliklerinden ibaret olmadığını belirten Şahin, Türkiye’de geliştirilen mühendislik yetkinliklerinin küresel araştırma ekosistemiyle buluşturulmasına önem verdiklerini vurguladı.
New York’taki yatırım ve iklim temasları ile Silikon Vadisi’ndeki teknoloji çalışmalarını birlikte değerlendirdiğinizde Türk Telekom’un önümüzdeki dönem vizyonunu nasıl özetlersiniz?
Şahin’in ABD temaslarının bir diğer önemli başlığını ise yeni nesil iletişim teknolojileri oluşturdu.
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, New York programı kapsamında Türk Telekom’un grup şirketi Argela’nın ABD’deki ofisini ziyaret ederek şirketin uluslararası Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Program kapsamında Argela ile Silikon Vadisi merkezli araştırma kuruluşu SRI International arasında yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsayan stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.
Çalışmalarda SRI International’ın araştırma birikiminin yanı sıra Stanford Üniversitesi ve Türk Telekom’un Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın katkılarından yararlanılması planlanıyor.
Ortak Ar-Ge projesi kapsamında ortaya çıkacak bilgi birikiminin Argela’ya aktarılması ve Türkiye’de yeni bir laboratuvar kurulması da iş birliğinin hedefleri arasında bulunuyor.
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