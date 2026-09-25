Türk Telekom’dan Silikon Vadisi’ne kritik adımlar! Ebubekir Şahin New York’ta Mynet’e konuştu

MYNET ÖZEL | Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 19. Türkiye Yatırım Konferansı ve New York İklim Haftası kapsamında ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Şahin, New York programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkevi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yuvarlak Masa Toplantısı’nda yer aldı. 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamındaki etkinlik ve panellere de katılan Şahin, Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve uluslararası ekonomik iş birliklerine ilişkin temaslarda bulundu.

Program kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Energy Roundtable toplantısına da katılan Şahin, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin ayrıca Emine Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı İklim Zirvesi Açılış Töreni ve WEF Yuvarlak Masa Toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Climate Implementation Bridge (BRIDGE) toplantısında yer aldı.

Türk Telekom CEO’su Şahin, New York'tan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu:

Türkiye ilk kez COP31’e ev sahipliği yapacak. Türk Telekom da organizasyonda önemli bir rol üstleniyor. Bu sorumluluğu nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Türk Telekom olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken yeşil dönüşümün de güçlü bir parçası olarak hareket ediyoruz. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’de “Master Partner” ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri” olarak üstlendiğimiz sorumluluğu son derece kıymetli buluyoruz.

“Yarına Sözümüz Var” yaklaşımımız doğrultusunda, dijital dönüşümle sürdürülebilir dönüşümü aynı geleceğin birbirini tamamlayan iki unsuru olarak görüyoruz."

Telekomünikasyon sektörünün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

"Dijital dönüşümle sürdürülebilir dönüşümü aynı geleceğin birbirini tamamlayan iki unsuru olarak görüyoruz. Türk Telekom olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken yeşil dönüşümün de güçlü bir parçası olarak hareket ediyoruz."

“TÜRKİYE TEKNOLOJİYİ YALNIZCA KULLANAN DEĞİL, ÜRETEN BİR ÜLKE OLMALI”

Argela ile SRI International arasındaki iş birliği Türk Telekom açısından ne ifade ediyor?

"Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve mühendislik gücümüzle Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirirken, ülkemizde geliştirdiğimiz yetkinlikleri dünya ile buluşturmayı da önemsiyoruz.

Türkiye’nin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, geliştiren ve dünyaya taşıyan bir ülke olması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Grup şirketimiz Argela’nın mühendislik gücü de bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor.

SRI ile hayata geçirilen bu iş birliğiyle Türkiye’de oluşan mühendislik birikimini Silikon Vadisi’nin köklü araştırma ekosistemiyle buluşturuyoruz."

TEST VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLECEK

Bu iş birliğinin Türkiye’ye somut olarak nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?

"Test ve geliştirme süreçleri Türkiye’de yürütülecek proje kapsamında kazanacağımız deneyimi, milli Ar-Ge gücümüzle üreteceğimiz yeni teknolojilerde somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de üretilen teknolojilerin global iş birlikleriyle büyümesinin, ülkemizin Ar-Ge gücünü daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz."

“TÜRK MÜHENDİSLİK GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIYORUZ”

Türk Telekom’un ABD’deki teknoloji yatırımlarının yalnızca uluslararası iş birliklerinden ibaret olmadığını belirten Şahin, Türkiye’de geliştirilen mühendislik yetkinliklerinin küresel araştırma ekosistemiyle buluşturulmasına önem verdiklerini vurguladı.

New York’taki yatırım ve iklim temasları ile Silikon Vadisi’ndeki teknoloji çalışmalarını birlikte değerlendirdiğinizde Türk Telekom’un önümüzdeki dönem vizyonunu nasıl özetlersiniz?

"Güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, Ar-Ge yatırımlarımız ve mühendislik gücümüzle Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirirken ülkemizde geliştirdiğimiz yetkinlikleri dünya ile buluşturmayı önemsiyoruz. Türkiye’de üretilen teknolojilerin global iş birlikleriyle büyümesinin ülkemizin Ar-Ge gücünü daha ileri taşıyacağına inanıyoruz.

Dijital dönüşümle sürdürülebilir dönüşümü aynı geleceğin birbirini tamamlayan iki unsuru olarak görüyoruz. Türkiye’nin teknolojiyi üreten, geliştiren ve dünyaya taşıyan bir ülke olması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

NEW YORK’TAN SİLİKON VADİSİ’NE TEKNOLOJİ GÜNDEMİ

Şahin’in ABD temaslarının bir diğer önemli başlığını ise yeni nesil iletişim teknolojileri oluşturdu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, New York programı kapsamında Türk Telekom’un grup şirketi Argela’nın ABD’deki ofisini ziyaret ederek şirketin uluslararası Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Argela ile Silikon Vadisi merkezli araştırma kuruluşu SRI International arasında yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsayan stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Çalışmalarda SRI International’ın araştırma birikiminin yanı sıra Stanford Üniversitesi ve Türk Telekom’un Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın katkılarından yararlanılması planlanıyor.

Ortak Ar-Ge projesi kapsamında ortaya çıkacak bilgi birikiminin Argela’ya aktarılması ve Türkiye’de yeni bir laboratuvar kurulması da iş birliğinin hedefleri arasında bulunuyor.