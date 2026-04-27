"Altında ezber bozuldu" diyerek onlara dikkat çekti: 'Bunu kimse dillendirmek istemiyor'

Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da 'Hepimiz İçin Finans' serisi ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba dedi. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, Güzem Ertem Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ekonomi kanalı finansZone'da #HepimizİçinFinans serisinin ilk bölümü yayınlandı. Güzem Yılmaz Ertem'in Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay’ı ağırladığı programdan birbirinden önemli başlıklar ele alındı.

"MANTIKLI YORUMLARI AYIRABİLMEK ZOR"

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, 2022 sonrasındaki ekonomik gelişmelerin herkesin her şeyi yorumlayabileceği bir duruma geldiğini belirterek, "Ayağa yere basan, mantıklı yorumları diğerlerinden ayırabilmek çok zor bir duruma geldi" ifadelerini kullandı. Beklentisini rasyonellik olarak açıklayan Çay iki ana trend olarak yapay zeka değerli metalleri işaret etti.

"ALTIN DÜZELTME BÖLGESİNDE AMA..."

Orta Doğu'daki savaşın ardından altındaki ezberin bozulduğuna dikkat çeken Çay, "Altın düzeltme bölgesinde ama gümüşe, platine, paladyuma baktığında orada kimsenin konuşmadığı bir ayı piyasası var. Bunu kimse dillendirmek istemiyor çünkü. Teknik olarak baktığınızda veriler onu gösteriyor." dedi.

NELER KONUŞULDU?

Bölümde, 2022 sonrası değişen küresel yatırım dinamikleri odağa alındı. Jeopolitik riskler ve yapay zekâ devrimiyle birlikte klasik “faiz–enflasyon” çerçevesinin neden yetersiz kaldığı, yatırım kararlarında artık hangi faktörlerin belirleyici olduğu masaya yatırıldı. Özellikle teknoloji dönüşümünün enerji, altyapı ve emtia piyasalarına etkisi dikkat çekici başlıklar arasında kendine yer buldu.

EZBER BOZAN TARTIŞMALAR

Ayrıca programda, yatırım dünyasında ezber bozan konular tartışıldı: Güvenli liman kavramının dönüşümü, aktif vs pasif yatırım dengesi ve yüksek volatilite ortamında doğru pozisyonlanma... Küresel değişimi doğru okuyabilen yatırımcıların nasıl öne çıkabileceğine dair güçlü bir çerçeve sunuldu.

Yayınlanan videonun çekimleri 14 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Video içeriğinde bahsi geçen bilgiler, yayınlama tarihi itibariyle değişiklik göstermiş olabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.828,91
6.829,71
% 0.22
10:15
Ons Altın / TL
212.357,36
212.406,10
% 0.21
10:30
Ons Altın / USD
4.715,94
4.716,53
% 0.15
10:30
Çeyrek Altın
10.926,26
11.166,57
% 0.22
10:15
Yarım Altın
21.784,23
22.333,15
% 0.22
10:15
Ziynet Altın
43.705,04
44.529,70
% 0.22
10:15
Cumhuriyet Altını
45.050,00
45.730,00
% 0.22
12:38
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş Finanszone
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

