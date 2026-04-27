"Altında ezber bozuldu" diyerek onlara dikkat çekti: 'Bunu kimse dillendirmek istemiyor'

Türkiye'nin ekonomi kanalı finansZone'da #HepimizİçinFinans serisinin ilk bölümü yayınlandı. Güzem Yılmaz Ertem'in Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay’ı ağırladığı programdan birbirinden önemli başlıklar ele alındı.

BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"MANTIKLI YORUMLARI AYIRABİLMEK ZOR"

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, 2022 sonrasındaki ekonomik gelişmelerin herkesin her şeyi yorumlayabileceği bir duruma geldiğini belirterek, "Ayağa yere basan, mantıklı yorumları diğerlerinden ayırabilmek çok zor bir duruma geldi" ifadelerini kullandı. Beklentisini rasyonellik olarak açıklayan Çay iki ana trend olarak yapay zeka değerli metalleri işaret etti.

"ALTIN DÜZELTME BÖLGESİNDE AMA..."

Orta Doğu'daki savaşın ardından altındaki ezberin bozulduğuna dikkat çeken Çay, "Altın düzeltme bölgesinde ama gümüşe, platine, paladyuma baktığında orada kimsenin konuşmadığı bir ayı piyasası var. Bunu kimse dillendirmek istemiyor çünkü. Teknik olarak baktığınızda veriler onu gösteriyor." dedi.

NELER KONUŞULDU?

Bölümde, 2022 sonrası değişen küresel yatırım dinamikleri odağa alındı. Jeopolitik riskler ve yapay zekâ devrimiyle birlikte klasik “faiz–enflasyon” çerçevesinin neden yetersiz kaldığı, yatırım kararlarında artık hangi faktörlerin belirleyici olduğu masaya yatırıldı. Özellikle teknoloji dönüşümünün enerji, altyapı ve emtia piyasalarına etkisi dikkat çekici başlıklar arasında kendine yer buldu.

EZBER BOZAN TARTIŞMALAR

Ayrıca programda, yatırım dünyasında ezber bozan konular tartışıldı: Güvenli liman kavramının dönüşümü, aktif vs pasif yatırım dengesi ve yüksek volatilite ortamında doğru pozisyonlanma... Küresel değişimi doğru okuyabilen yatırımcıların nasıl öne çıkabileceğine dair güçlü bir çerçeve sunuldu.

Yayınlanan videonun çekimleri 14 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Video içeriğinde bahsi geçen bilgiler, yayınlama tarihi itibariyle değişiklik göstermiş olabilir.