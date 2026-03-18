Altında Fed etkisi: Piyasalar karara kilitlendi! İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan savaş ve küresel ekonomideki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Altın fiyatları 18 Mart Çarşamba günü sınırlı bir düşüş kaydedildi. Piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimli sürecin etkileri ve Fed'in faiz kararı bekleniyor. Peki, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 18 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum..

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimli süreçten altın fiyatları etkilenmeye devam ederken bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 18 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7131 TL, en düşük 7082 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.33 itibarıyla 7090 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5015 dolar, en düşük 4981 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.49 itibarıyla 4.985 seviyesinde seyrediyor.

Altında Fed faiz kararı öncesi sınırlı gerileme kaydedildi. Yatırımcıların Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin ekonomik etkilerini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararını beklemeye geçtiği aktarılıyor.

Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken yatırımcıların odağında Fed'in faiz kararıyla beraber, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler ve bankanın projeksiyonları yer alıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

18 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.49 itibarıyla 4.985 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.33 itibarıyla 7090 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.35 itibarıyla 11.590 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.36 itibarıyla 23.170 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 48.616 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 118.100 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramda köprü, otoyol, toplu taşıma ücretsizBayramda köprü, otoyol, toplu taşıma ücretsiz
Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatıAkaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.106,45
7.107,52
% -0.08
08:52
Ons Altın / TL
220.969,90
221.076,55
% -0.09
09:07
Ons Altın / USD
4.998,29
4.999,04
% -0.15
09:07
Çeyrek Altın
11.370,32
11.620,79
% -0.08
08:52
Yarım Altın
22.669,58
23.241,59
% -0.08
08:52
Ziynet Altın
45.481,29
46.341,02
% -0.08
08:52
Cumhuriyet Altını
48.062,00
48.778,00
% 0.83
16:45
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Fenerbahçe'de Nene hat-trick yaptı! Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti...

Fenerbahçe'de Nene hat-trick yaptı! Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti...

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

