Altında Fed etkisi: Piyasalar karara kilitlendi! İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum! ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimli süreçten altın fiyatları etkilenmeye devam ederken bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 18 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Gram altın gün içinde en yüksek 7131 TL, en düşük 7082 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.33 itibarıyla 7090 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5015 dolar, en düşük 4981 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.49 itibarıyla 4.985 seviyesinde seyrediyor.

Altında Fed faiz kararı öncesi sınırlı gerileme kaydedildi. Yatırımcıların Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin ekonomik etkilerini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararını beklemeye geçtiği aktarılıyor.

Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken yatırımcıların odağında Fed'in faiz kararıyla beraber, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler ve bankanın projeksiyonları yer alıyor.

18 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.49 itibarıyla 4.985 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.33 itibarıyla 7090 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.35 itibarıyla 11.590 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.36 itibarıyla 23.170 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 48.616 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 118.100 TL seviyesinde.