Tera, Pusula, Hedef... Milletin parasıyla zengin olanlar için 'isteğe bağlı iade' hesapları açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdikleri katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde eden ve bu kazancı kendi isteğiyle ilgili fona iade etmek isteyenler için ‘İsteğe Bağlı İade Hesapları' açıldığını açıkladı.

HER FON İÇİN AYRI HESAP

SPK'nın duyurusuna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonları için, her bir fon adına ayrı ayrı olmak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına ‘İsteğe Bağlı İade Hesapları' oluşturuldu.

AKTARILANLAR BAŞKA FONA AKTARILMAYACAK

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarların yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edileceği belirtilen duyuruda, söz konusu tutarların başka bir fona veya hesaba aktarılamayacağı bildirildi. Bu tutarların, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacağı kaydedildi.

‘GENEL HİSSE İADE HESABI' DA AÇILDI

SPK ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde edilen fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla da Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına "Genel Hisse İade Hesabı" açıldığını duyurdu.

Duyuruda, söz konusu hesaplara ilişkin bilgilerin SPK tarafından yayımlandığı belirtildi.

İşte SPK tarafından duyurulan hesaplar;