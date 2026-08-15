Altında ibre yeniden yukarı döndü: ABD’den gelen veriler destekledi

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan zayıf perakende satış verilerinin Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltmasıyla yükseldi. Hafta boyunca gelen enflasyon verilerinin de para politikasında sıkılaşma ihtimalini zayıflatması, değerli metalin haftalık bazda kazanca yönelmesini sağladı.

Spot altın haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 yükselişle ons başına 4 bin 374 dolara çıkarken, altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artarak 4 bin 430 dolara ulaştı. Her iki tarafta da haftalık yükseliş yüzde 0,7 olarak gerçekleşti.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Altın piyasasının yönünde hafta boyunca ABD'den gelen ekonomik veriler belirleyici oldu. Enflasyonda yavaşlamaya işaret eden göstergelerin ardından açıklanan zayıf perakende satış rakamları, Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı beklentisini daha da azalttı.

ABD'de temmuz ayına ilişkin perakende satışlar, aylık bazda yüzde 0,1 artış beklentisine karşılık yüzde 0,6 düşerek 763,6 milyar dolara geriledi. Çekirdek perakende satışlar da yüzde 0,2 artacağı beklentisine rağmen yüzde 0,3 azaldı.

Hafta içinde açıklanan tüketici ve üretici enflasyonu verileri de fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmişti. Veriler, geçen hafta beklentilerin altında kalan istihdam rakamlarıyla birlikte Fed'in para politikasına yönelik piyasa beklentilerini değiştirdi.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 33'E GERİLEDİ

CME FedWatch verilerine göre Fed'in eylül toplantısında faizleri sabit tutma ihtimali bir hafta önceki yaklaşık yüzde 56 seviyesinden yüzde 67'ye yükseldi. 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali ise yaklaşık yüzde 44'ten yüzde 33'e geriledi.

Faiz getirisi bulunmayan altın, faiz oranlarının düşük kalacağı beklentisinin güçlendiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebiliyor.

Interactive Brokers Kıdemli Ekonomisti José Torres, "Hanehalkı bütçelerinin baskı altında olduğuna işaret eden iki raporun Wall Street'te ekonomik yavaşlama endişelerini yeniden alevlendirmesinin ardından, 2026'da faiz artırımından kaçınılmasına giden yol bu sabah genişledi. Perakende satışlar ve tüketici güvenindeki büyük çaplı olumsuz sürpriz, yatırımcıları endişelendiriyor. Yatırımcılar; satın alma gücü üzerindeki baskı, azalan tasarruflar ve işe alımlardaki gerilemenin ekonominin motorunun son gücüyle çalıştığı anlamına gelebileceğinden korkuyor." dedi.

TÜKETİCİ GÜVENİ DE GERİLEDİ

Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta 55,2 seviyesinden 51'e geriledi. Böylece endeksin iki aydır devam eden yükselişi sona erdi. Bir yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı.

ABD Hazine tahvili getirileri hafta ortasında enflasyon verilerinin ardından gerilerken, cuma günü yeniden yükseldi. İki yıllık tahvil getirisi ise haftalık bazda düşüşe yöneldi.

PETROL ALTINDAKİ YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Altının daha güçlü yükselmesini engelleyen gelişme ise petrol fiyatlarındaki artış oldu. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda devam eden anlaşmazlık ve bölgedeki deniz trafiğine yönelik endişeler enerji fiyatlarını yukarı taşıdı.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz devam ettirme seçeneğini değerlendirdiğine yönelik gelişmeler de petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde azalmasının yanı sıra Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları da piyasaların odağında kaldı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 yükselişle 88,40 dolara çıkarken, haftalık kazancı yüzde 5,9'a ulaştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini canlı tutması, Fed'e yönelik faiz beklentilerinin altına sağladığı desteği kısmen sınırladı.