FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Bitcoin'de düşüş baskısı devam ediyor! Faiz iyimserliği yetmedi

ABD'de açıklanan veriler Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentileri törpülerken, Bitcoin üzerindeki satış baskısı devam etti. Kripto varlıklara yönelik düzenlemelerde yaşanan belirsizlik ve kurumsal satışlar fiyatlamalarda etkili olurken, Bitcoin 63 bin dolar civarında seyrediyor.

Bitcoin'de düşüş baskısı devam ediyor! Faiz iyimserliği yetmedi

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, cuma günü 63 bin doların altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin çevresine yükseldi. Bitcoin'deki haftalık kayıp ise yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor.

Orta Doğu'daki diplomatik belirsizliğin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve küresel piyasalarda risk iştahını sınırlaması da kripto paralardaki görünümü olumsuz etkiledi.

SEC'deki gecikme piyasayı baskıladı

Bitcoin'deki satışlarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) tokenleştirilmiş menkul kıymetlere yönelik planladığı "inovasyon muafiyetinin" ertelenmesi etkili oldu.

SEC, cuma günü yeni kripto düzenlemelerinin ele alınacağı toplantıyı beklenmedik bir takvim sorunu gerekçesiyle erteledi. Düzenleme kapsamında kripto girişimlerinin geleneksel menkul kıymet kurallarının bazı bölümlerinden muaf tutulmasına yönelik adımların görüşülmesi bekleniyordu.

Bitcoin de düşüş baskısı devam ediyor! Faiz iyimserliği yetmedi 1

Beyaz Saray'ın söz konusu düzenlemenin Kongre'deki Digital Asset Market Clarity Act görüşmelerini zorlaştırabileceğinden endişe ettiği belirtilirken, Wall Street tarafında da düzenlemenin hukuki zemini ve piyasa üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri bulunuyor.

Kripto para piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan Clarity Act'in yasalaşma sürecinde yaşanan gecikmeler de bir süredir dijital varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Faiz beklentilerindeki düşüş yeterli olmadı

ABD'de hafta boyunca açıklanan enflasyon ve perakende satış verileri, Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı. Normal şartlarda daha düşük faiz beklentilerinin kripto para gibi riskli varlıkları desteklemesi beklenirken, düzenlemelere ilişkin belirsizlik bu kez iyimserliğin önüne geçti.

Piyasadaki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise Strategy'nin Bitcoin satışı oldu. En büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden şirket, 1.690 Bitcoin'i toplam 108,6 milyon dolarlık net gelir karşılığında sattığını açıkladı.

Altcoinlerde de kayıp öne çıktı

Bitcoin'deki zayıf seyre paralel olarak kripto para piyasasının büyük bölümünde satışlar görüldü. Ethereum haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 gerilerken, XRP'deki kayıp yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Solana ve BNB ise piyasadaki genel eğilimden ayrılarak haftalık bazda sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,3 yükseldi. Cardano yaklaşık yüzde 11'lik kayıpla haftanın en sert düşüş yaşayan büyük kripto varlıklarından biri oldu.

Meme coin tarafında Dogecoin haftayı sınırlı yükselişle geçirirken, TRUMP token yüzde 2,7 değer kaybetti.

Kaynak:Dünya Gazetesi
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman otomotiv devi Türkiye için harekete geçtiAlman otomotiv devi Türkiye için harekete geçti
Altında ibre yeniden yukarı döndü: ABD’den gelen veriler desteklediAltında ibre yeniden yukarı döndü: ABD’den gelen veriler destekledi

Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.