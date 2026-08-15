Bitcoin'de düşüş baskısı devam ediyor! Faiz iyimserliği yetmedi

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, cuma günü 63 bin doların altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin çevresine yükseldi. Bitcoin'deki haftalık kayıp ise yüzde 3'ün üzerinde seyrediyor.

Orta Doğu'daki diplomatik belirsizliğin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve küresel piyasalarda risk iştahını sınırlaması da kripto paralardaki görünümü olumsuz etkiledi.

SEC'deki gecikme piyasayı baskıladı

Bitcoin'deki satışlarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) tokenleştirilmiş menkul kıymetlere yönelik planladığı "inovasyon muafiyetinin" ertelenmesi etkili oldu.

SEC, cuma günü yeni kripto düzenlemelerinin ele alınacağı toplantıyı beklenmedik bir takvim sorunu gerekçesiyle erteledi. Düzenleme kapsamında kripto girişimlerinin geleneksel menkul kıymet kurallarının bazı bölümlerinden muaf tutulmasına yönelik adımların görüşülmesi bekleniyordu.

Beyaz Saray'ın söz konusu düzenlemenin Kongre'deki Digital Asset Market Clarity Act görüşmelerini zorlaştırabileceğinden endişe ettiği belirtilirken, Wall Street tarafında da düzenlemenin hukuki zemini ve piyasa üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri bulunuyor.

Kripto para piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan Clarity Act'in yasalaşma sürecinde yaşanan gecikmeler de bir süredir dijital varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Faiz beklentilerindeki düşüş yeterli olmadı

ABD'de hafta boyunca açıklanan enflasyon ve perakende satış verileri, Fed'in yakın dönemde faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı. Normal şartlarda daha düşük faiz beklentilerinin kripto para gibi riskli varlıkları desteklemesi beklenirken, düzenlemelere ilişkin belirsizlik bu kez iyimserliğin önüne geçti.

Piyasadaki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise Strategy'nin Bitcoin satışı oldu. En büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden şirket, 1.690 Bitcoin'i toplam 108,6 milyon dolarlık net gelir karşılığında sattığını açıkladı.

Altcoinlerde de kayıp öne çıktı

Bitcoin'deki zayıf seyre paralel olarak kripto para piyasasının büyük bölümünde satışlar görüldü. Ethereum haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 gerilerken, XRP'deki kayıp yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Solana ve BNB ise piyasadaki genel eğilimden ayrılarak haftalık bazda sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,3 yükseldi. Cardano yaklaşık yüzde 11'lik kayıpla haftanın en sert düşüş yaşayan büyük kripto varlıklarından biri oldu.

Meme coin tarafında Dogecoin haftayı sınırlı yükselişle geçirirken, TRUMP token yüzde 2,7 değer kaybetti.

Kaynak:Dünya Gazetesi

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır