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Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Hem elinden altın bulunduran hem de altın almayı düşünenler bu soruların yanıtını araştırıyor. Peş peşe rekorların ardından düşüş gösteren altında bir aşağı bir yukarı yönlü dalgalı seyir devam ediyordu. Son olarak altın fiyatlarında yeniden yükseliş görüldü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek altının bundan sonraki yönüne dair çarpıcı ifadelerde bulundu.

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın daha da yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcısı bir düşüp bir yükselen altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Rekorları gören altın, İsrail - İran savaşında ateşkes haberleriyle beraber yeniden düşüşe geçmişti. Bir süredir dalgalı seyrini sürdüren altında yeniden yükseliş hareketi görüldü. Peki, altının bundan sonraki yönü ne olacak? Uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Altında ikinci dalga başladı Uzman isim tarih verdi O aya kadar sürecek 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 4335 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

Altında ikinci dalga başladı Uzman isim tarih verdi O aya kadar sürecek 2

ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Ons altın 3356 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

Altında ikinci dalga başladı Uzman isim tarih verdi O aya kadar sürecek 3

"GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI YİNE ALTIN OLDU"

TV100'de yer alan haberde konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları Nisan ayında zirve seviyeleri görmüştü. Ateşkesle birlikte bir dinlenme sürecine girdi. Altın fiyatları o dip seviyelerini test ettikten sonra tekrar yükseliş trendine başladı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi gözlemlemeye devam ediyoruz ve geçen haftanın en çok kazandıranı yine altın oldu.

Altında ikinci dalga başladı Uzman isim tarih verdi O aya kadar sürecek 4

"ALTIN İKİNCİ DALGA YÜKSELİŞ TRENDİNE TEKRAR BAŞLADI"

Önümüzdeki hafta kısmen bir geri çekilme, kar satışı görebiliriz ama orta ve uzun vadede yükseliş trendinin özellikle Kasım ayına kadar devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Altın ikinci dalga yükseliş trendine tekrar başladı diyebilirim"

Altında ikinci dalga başladı Uzman isim tarih verdi O aya kadar sürecek 5

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.333,68
4.335,04
% 1.2
23:59
Ons Altın / TL
134.726,81
134.898,47
% 1.19
23:59
Ons Altın / USD
3.355,51
3.356,57
% 0.96
23:59
Çeyrek Altın
6.933,88
7.087,80
% 1.2
23:59
Yarım Altın
13.824,42
14.175,59
% 1.2
23:59
Ziynet Altın
27.735,52
28.264,49
% 1.2
23:59
Cumhuriyet Altını
28.597,00
29.029,00
% 0
12:52
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