Altında 'ikinci dalga'ya dikkat! 'Bu iş uzun sürmez' Tarih vererek açıkladı: 'Yukarı yönlü hareketler...'

Altın fiyatlarında peş peşe yükselişin ve rekorların ardından altın düşüşe geçti. Peki, altındaki düşüş nereye kadar sürecek? Altın fiyatları yükselecek mi daha da düşecek mi? Gram altında beklentiler neler? Uzman isim hem elinde altın bulunduran hem de altın almayı düşünenler için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK?

CNN Türk'te yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "8 haftalık altın fiyatlarında yaşanan bu zirve seviyeler artık rüzgar tersine döndü ve haftayı sert düşüşlerle tamamladı altın fiyatları" dedi. Fiyatlar peş peşe yükseldi, rekor üstüne rekor kırdı. Ancak bu seyir devam etmedi. Güvenli liman altında düşüş sürüyor.

Güvenli liman altında beklenen düşüş başladı. Öyle ki gram altın yaklaşık 200 lira değer kaybetti. Memiş "Şu anda gram altın 3387 lira, ons altın 2857 dolar seviyesinde. Ons altında 100 dolar, gram altın tarafında 195 lira bir değer kaybı gördük bu hafta bir haftalık süreç içinde" ifadelerini kullandı. Peki, düşüş ne zamana kadar devam edecek?

Memiş "Beklediğimiz düşüşler, kar satışları başladı ve birkaç hafta daha sürmesini bekliyoruz. Ama bir günde veya bir haftalık süreçte çok sert bir şekilde gerilediği için teknik olarak tekrar tepki alımı da olacak. Mesela yukarıda 3380 dolar seviyesini takip edeceğiz. Yani bir hafta 2800 - 2880 dolar aralığında oyalanan bir ons altın" şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARINDA 'İKİNCİ DALGA'

Uzmanlar altın fiyatlarındaki bu düşüşün kısa süreceğini belirtiyor ve ikinci dalgaya dikkat çekiyor. Memiş "İkinci dalga düşüş dalgasında 2800 dolar seviyesinin altına sarkmaları takip edeceğiz. İşte 2770 - 2720 dolar seviyeleri yine Mart ayında takip edeceğimiz seviyeler" dedi.

"NİSAN AYINDAN SONRA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER GRAM ALTIN TARAFINDA BAŞLAYABİLİR"

"Bu bir alım fırsatı mı?" sorusuyla ilgili ise Memiş "Mart ayı boyunca o düşüşleri takip edeceğiz ve mart ayı boyunca o düşüş dalgası tamamlandıktan sonra Mart ayını genel itibarıyla bir alım fırsatı olarak görmek gerekiyor. Çünkü Nisan ayından sonra yine yukarı yönlü hareketler gram altın tarafında başlayabilir" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜŞLER ÇOK KALICI OLMAZ"

Kafası karışık olan yatırımcı için de Memiş şu şekilde konuştu: "Elinde altın bulunduran vatandaşlarımızın panik yapmaması gerekiyor. Bu düşüşler kısa vadeli düşüşler. Tekrar hızlı toparlanmalar beklediğimi söyleyebilirim. Ancak alım için fırsat kollayanlar önümüzdeki haftalara hazır olsun. Çok bu iş uzun sürmez, düşüşler çok kalıcı olmaz"