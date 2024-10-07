Altında ivme yukarı yönlü... Sarı metalde sular durulmuyor! Geçen hafta sonrası altın 7 Ekim'e nasıl başladı? İslam Memiş: "Ons altını takip etmeli"

Altın için artık neredeyse her hafta kritik olmaya devam ediyor. Dünyada açıklanan verilerle bir aşağı bir yukarı yönlü hareket eden altın 7 Ekim haftasında da bir yükselişin olabileceğini uzmanlar belirtti.

ABD'de Eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 150 bin artış olacağı yönündeydi. Tarım dışı istihdam artışı Temmuz ayı için 89 binden 144 bine, Ağustos ayı için 142 binden 149 bine revize edildi.

Açıklanan veriler sonrası ons altında bir yükseliş görülmüştü. Ayrıca Orta Doğu'da yaşanan hareketlilikler sarı metali hareketlendirmeye devam ediyor.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası altında bir hareketlilik yaşanmış ve gram altın 3 bin TL'yi görmüştü.

**Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta piyasalar için veri hareketliliği olacağını ifade etti. Memiş, piyasaların açıklanacak verilerle etkilenmeyeceğini söyledi.

Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:**

"2 bin 653 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığını takip etmeye devam. 2 bin 630 dolar seviyesi kısa vadede güçlü destek seviyesi. Geçen hafta iki kez bu alanı test etti. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 680 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Gram altın da 2 bin 980-3 bin 80 lira aralığını takip ediyorum"