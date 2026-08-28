Altında kritik cuma! 3 haftalık yükseliş bitebilir: Piyasalar saat 17:00'yi bekliyor

Ons altın haftanın son işlem gününe 4 bin 586 dolardan başlarken, haftalık kayıp yüzde 0,45'e yaklaştı. Gram altın ise 7 bin 105 TL'den güne başladı. Piyasaların odağında FED Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlar bulunuyor.

Altın fiyatlarında üç haftadır devam eden yükseliş serisi sona ermeye hazırlanıyor. Ons altın, dün yüzde 0,16 artışla 4 bin 602 dolardan kapanmasının ardından 28 Ağustos sabahında 4 bin 586 dolardan işlem gördü. Haftalık kayıp yaklaşık yüzde 0,45 oldu.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, gram altın da güne 7 bin 105 TL'den başladı. Gram fiyatı hafta içinde 7 bin 262 TL'ye kadar yükselmişti.

ABD VERİSİ ALTINI BASKILADI

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 208 bin beklentisine karşılık 203 bin olarak gerçekleşti. Ahlatçı Yatırım, verinin iş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret ettiğini, dolar ve tahvil faizlerindeki yükselişin de altında satış baskısını artırdığını belirtti.

GÖZLER SAAT 17.00'DA!

Piyasalar, FED Başkanı Kevin Warsh'ın bugün saat 17.00'de Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklandı. Warsh'ın enflasyon ve faizlerin geleceğine ilişkin mesajlarının altının yönünde etkili olması bekleniyor.

Ahlatçı Yatırım analizinde ons altın için 4 bin 580 dolar destek, 4 bin 668 dolar direnç olarak gösterildi. 200 günlük hareketli ortalama ise 4 bin 527 dolar seviyesinde bulunuyor.