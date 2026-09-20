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BofA’dan Fed için dikkat çeken tahmin: Faiz artışları bitmedi

BofA, Fed’in eylüldeki 25 baz puanlık hamlesinin ardından faiz artırım sürecinin devam edeceğini öngördü. Banka piyasalarda tek artış beklentisine karşı 2026’da iki faiz artırımı daha bekliyor.

BofA’dan Fed için dikkat çeken tahmin: Faiz artışları bitmedi
Sariye Nur Dönmez

Bank of America (BofA) ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz atırım sürecinin henüz başında olduğu görüşünü koruyor. Banka güçlü ekonomik aktivite ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Fed’den 2026’nın kalan bölümünde iki faiz artırımı daha bekliyor.

BOFA’DAN EKİM VE ARALIK İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

BofA’nın yayımladığı değerlendirmeye göre, Fed’in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından sıkılaşma sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Banka, Fed’in ekim ve aralık toplantılarında 25’er baz puanlık iki faiz artırımına daha gitmesini öngörüyor. Bununla birlikte 2026 genelindeki toplam faiz artırımının 75 baz puana ulaşacağı tahmin ediliyor.

Piyasa fiyatlamaları ise BofA’nın tahmininden daha sınırlı bir sıkılaşmaya işaret ediyor. Mevcut beklentiler ağırlıklı olarak yıl sonuna kadar yalnızca bir faiz artırımının daha gerçekleşeceği yönünde.

BofA’dan Fed için dikkat çeken tahmin: Faiz artışları bitmedi 1

GÜÇLÜ EKONOMİ VE ENFLASYON VURGUSU

BofA, tahminin arkasındaki temel gerekçeler arasında ABD ekonomisinin güçlü görünümünü korumasını ve enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasını gösterdi.

BofA’dan Fed için dikkat çeken tahmin: Faiz artışları bitmedi 2

Yıllık enflasyonun son iki ayda yüzde 3,4 seviyesinde seyretmesi, fiyat baskılarının kalıcılığına ilişkin endişeleri artırırken bankaya göre ekonomik aktivitenin güçlü seyretmesi Fed’e para politikasını daha fazla sıkılaştırması için alan sağlıyor.

Öte yandan banka, 2026'da art arda üç faiz artırımının tamamlanmasının ardından Fed'in para politikasında uzun süreli bir bekleme dönemine geçebileceğini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Bank of America
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