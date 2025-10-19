FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatlarında rekorların görülmesiyle beraber yükseliş nedenleri ve beklentiler araştırılıyor. Bir yandan da Asya ve Avrupa'da merkez bankalarının altın alımı konuşuluyor. Para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Sadece merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Altındaki yükseliş balon değil. Altının nerede duracağı belli değil" değerlendirmesi yaptı. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Ekim 2025 Pazar güncel altın fiyatla

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'
Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Yılın başından beri artış gösteren altın, özellikle son dönemde peş peşe rekorların gelmesi ve soluksuz yükselişiyle yatırımcının radarında kalmaya devam ediyor. Altına ilginin, tüm dünyada benzer seyrettiğinden bahsediliyor. Peki, altın neden yükseldi? Altında yükseliş devam edecek mi? Uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 19 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2025 Pazar güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; altın kuyruklarına dikkati çeken para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirterek bunun bir balon olmadığını, fiyatların nerede durabileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 2

"BUGÜNKÜ HAREKET O DÖNEME ÇOK BENZİYOR"

Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972’de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi hâline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor. Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları, Trump’ın ikinci döneminde zayıf dolar hedefi, küresel para sisteminde yeni bir kırılmaya yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 3

"YALNIZCA MERKEZ BANKALARI DEĞİL, BİREYLER DE ALTIN ALIYOR"

Yıldırımtürk "Asya ülkeleri ve Avrupa’daki merkez bankaları, rezervlerini dolar yerine altınla güçlendirmeye başladı. Bu tablo, altının sadece yatırım aracı değil, yeni sistemin teminatı hâline geleceğini gösteriyor. Bu da piyasada ciddi bir talep oluşturdu. Hatta şu anda yalnızca merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da insanlar tıpkı bizim vatandaşlarımız gibi kendi paralarının değerini koruyabilmek için altına yönelmiş durumda" dedi.

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 4

"ALTINDAKİ YÜKSELİŞ BİR BALON DEĞİL"

2023 yılında altın ithalatında getirilen kotayla dış ve iç piyasada fiyat farkının arttığını belirten Yıldırımtürk, "İç ve dış piyasadaki fark şu anda 4-5 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu fark, iç piyasada fiyatların yüksek kalmasına yol açıyor. Çünkü arz sınırlı, talep ise hâlâ çok güçlü. Altın satmak isteyen az, almak isteyen çok. Vatandaşın altına ilgisi yalnızca kuyumcularda değil, finansal sistemde de arttı. Kur Korumalı Mevduat sisteminden ayrılanların alımı ve BES fonlarında bile altına ciddi geçişler var. Hatta bazı yatırımcılar, doğrudan fiziki olarak altın almayı tercih ediyor. Altındaki yükseliş bir balon değil. Çünkü bu hareketin temelinde küresel bir parasal dönüşüm yatıyor, bu dönüşüm gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 5

"ALTININ NEREDE DURACAĞI BELLİ DEĞİL"

Altın yatırımına yönelen vatandaşlara dikkatli olunması gerektiğini belirten Yıldırımtürk "Bence vatandaş altın almaya devam etmeli. Çünkü altının nerede duracağı belli değil. Ama orta ve uzun vadeli olmalı. ‘Şuradan hemen alayım, buradan kazanayım’ diyenlere tavsiye etmiyoruz. Altı ay, bir sene ve daha uzun bekleyecek olanlar buradan altın alabilirler fakat birikimlerin hepsine altın alınmamalı. Yüzde 40’ı altın olmalı, yüzde 30’u yine aynı şekilde orta ve uzun vadeli olarak hisse senedi pozisyonu olabilir. Çünkü ne olacağı belli olmayan bu altın, olası bir kısa süreli düzeltmede mevcut fiyatlardan daha aşağı fiyatlardan alma imkânı da doğabilir. Piyasada her zaman altın var. ‘Altın yok’, ‘işte sahte altın var’ demeyle vatandaşın alım iştahını kırmak mümkün değil. Vatandaş elindeki parasını korumak için çaba gösteriyor" dedi. Yıldırımtürk, gümüşte ise Kasım ayında geri çekilme olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altında rekorlar sonrası O döneme çok benziyor yorumu! Balon değil, nerede duracağı belli değil 7

19 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4250 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5727 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 9364 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 18.728 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 41.141 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 99.858 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için tarih geldi! İşçi, işveren ve hükümet toplanıyorAsgari ücret için tarih geldi! İşçi, işveren ve hükümet toplanıyor
Fiyatı 2,5 milyon TL! Her ilden almaya gelen var 'Esnaf sayısıyla yükseldi! Talep artıyor'Fiyatı 2,5 milyon TL! Her ilden almaya gelen var 'Esnaf sayısıyla yükseldi! Talep artıyor'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.726,53
5.727,34
% -1.65
23:59
Ons Altın / TL
177.647,61
178.645,44
% -1.63
23:59
Ons Altın / USD
4.250,52
4.251,12
% -1.79
23:59
Çeyrek Altın
9.162,45
9.364,20
% -1.65
23:59
Yarım Altın
18.267,64
18.728,41
% -1.65
23:59
Ziynet Altın
36.649,80
37.342,26
% -1.65
23:59
Cumhuriyet Altını
40.578,00
41.191,00
% -1.5
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.