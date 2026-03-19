Altında dikkat çeken rakamlar: Hesap sil baştan! Kapalıçarşı ile makas açılıyor

Altın fiyatları son dönemde dikkat çeken hareketler yaşıyor. Dünkü Fed faiz kararı öncesi altında sert düşüş görülmüştü. Dün ons altın 4818 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde tepki çabaları öne çıkarken, ons altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 4860 dolara yakın seviyelerde seyretti. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 19 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Gram altın gün içinde en yüksek 6934 TL, en düşük 6847 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.26 itibarıyla 6910 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4867 dolar, en düşük 4804 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.40 itibarıyla 4833 dolar seviyesinde seyrediyor.

Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7235 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.860 TL seviyesinde gerçekleşti.

Gram altın fiyatlamasında fiziki piyasanın, şimdilik spot piyasa kadar gerilemediği dikkat çekerken her iki piyasa arasındaki makasın son 2 günde tekrardan açıldığı görüldü.

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikte Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol fiyatları ve bunun enflasyon ile yüksek faiz endişelerini artırmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Fed ise dünkü kararında faizi beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu belirterek, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğini ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.00 itibarıyla 4.832 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.45 itibarıyla 6.884 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 11.257 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 22.523 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.02 itibarıyla 48.159 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 09.02 itibarıyla 116.990 TL seviyesinde.