FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında dikkat çeken rakamlar: Hesap sil baştan! Kapalıçarşı ile makas açılıyor

Altında son durum! 19 Mart 2026 saat 06.00 itibarıyla gram altın fiyatı 6925 TL ve ons fiyatı 4860 dolardan güne başladı. Orta Doğu'daki çatışmalarla enflasyon ve faiz endişelerinin yanında ABD'deki veriler ve Fed beklentileri altının baskılanmasına neden oldu. Kapalıçarşı'da da fiziki gram satış fiyatı 7235 TL'den güne başladı, spot piyasa ile makasın tekrardan açıldığı öğrenildi. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 19 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları son dönemde dikkat çeken hareketler yaşıyor. Dünkü Fed faiz kararı öncesi altında sert düşüş görülmüştü. Dün ons altın 4818 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde tepki çabaları öne çıkarken, ons altın fiyatı saat 06.00 itibarıyla 4860 dolara yakın seviyelerde seyretti. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 19 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6934 TL, en düşük 6847 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.26 itibarıyla 6910 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4867 dolar, en düşük 4804 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.40 itibarıyla 4833 dolar seviyesinde seyrediyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7235 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.860 TL seviyesinde gerçekleşti.

Gram altın fiyatlamasında fiziki piyasanın, şimdilik spot piyasa kadar gerilemediği dikkat çekerken her iki piyasa arasındaki makasın son 2 günde tekrardan açıldığı görüldü.

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikte Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol fiyatları ve bunun enflasyon ile yüksek faiz endişelerini artırmasının etkili olduğu belirtiliyor.

FED'İN FAİZ KARARI

Fed ise dünkü kararında faizi beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu belirterek, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğini ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

19 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.00 itibarıyla 4.832 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.45 itibarıyla 6.884 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 11.257 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 22.523 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.02 itibarıyla 48.159 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 09.02 itibarıyla 116.990 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.788,26
6.789,13
% -0.88
10:00
Ons Altın / TL
211.760,24
211.794,24
% -0.59
10:15
Ons Altın / USD
4.778,07
4.778,60
% -0.83
10:15
Çeyrek Altın
10.861,22
11.100,23
% -0.88
10:00
Yarım Altın
21.654,60
22.200,51
% -0.88
10:00
Ziynet Altın
43.444,97
44.265,23
% -0.88
10:00
Cumhuriyet Altını
47.564,00
48.282,00
% -1.02
16:46
Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.