Altında son durum! 4 aylık düşüş serisi sona eriyor

Altın, kâr satışları ve doların güçlenmesinin etkisiyle cuma günü gerilerken, güçlü alımların desteğiyle son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.076,53 dolara geriledi. Buna karşın fiyatlar haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7 yükselişe hazırlanıyor. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.074,20 dolardan işlem gördü.

4 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ BİTİYOR

Öte yandan ons fiyatında temmuz ayındaki prim bu sabah itibarıyla %1,70 olarak gerçekleşti. Bu primli görünümün gün sonuna taşınması halinde altında 4 aylık düşüş serisi de sona erecek. Ons altın martta %-11,57, nisanda %-0,98, mayısta %-1,76 ve haziranda da %-11,74 düşüş yaşadı. Bu süreçte fiyatlar aylık kapanışlar itibarıyla 5.278 dolardan 4.007 dolara kadar geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki geri çekilmenin kâr realizasyonu ve ABD dolarındaki toparlanmadan kaynaklandığını belirterek, “Altın bu ay daha güçlü bir performans sergiledi. Özellikle 4 bin dolar seviyesi güçlü bir destek oluşturdu ve düşüşlerde alıcıları cezbetti.” değerlendirmesinde bulundu.

FED’DEN KRİTİK SİNYAL GELDİ

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin damga vurduğu son 5 ayda; petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyon baskısı artmış, FED başta olmak üzere küresel merkez bankalarının daha sıkı para politikasına geçiş yapacağı beklentisi öne çıkmış ve sarı metal güç kaybetmişti. Jeopolitik belirsizlikler devam ederken, FED Başkanı Kevin Warsh bu haftaki kararın ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışına gidilebileceği yönünde sinyal verdi.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Piyasalarda ise FED üyelerinin büyük çoğunluğunun faiz artışına mesafeli yaklaşmasının ardından son iki günde önemli fiyatlamalar gerçekleşiyor. FED kararı öncesinde eylül ayındaki toplantı için %80’in de üzerinde fiyatlanan faiz artışı tahminleri, bugün itibarıyla %63,4’e kadar geriledi.

Salı günü 101,64’e kadar yükselen dolar endeksi de FED sonrasında hızla düşüşe geçerek 99,85’e geriledi. Son 6 haftanın en düşük seviyelerini test eden dolar endeksi, bu sabah 100,00’e yakın seviyelerde denge arayışını sürdürdü.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler ons altının 30 Haziran işlemlerinde 3.942 dolara kadar gerileyerek bu yılın en düşük seviyesini test ettiğini ve temmuzda petroldeki artışa rağmen sarı metalde yeni bir düşük seviyenin görünmediğini belirterek “Temmuzda ons 3.959-4.202 dolar bandında konsolide olmaya çalıştı. Bu bandın gelecek aylarda da korunması halinde, altında dip seviyelere yakın olduğumuza dair daha net sinyaller alabileceğiz” yorumunda bulunuyor.

GÜMÜŞ YÜZDE 0.8 GERİLEDİ

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,8, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,8 geriledi. Buna karşın platin ve paladyum aylık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.