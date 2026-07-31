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THY ve İstanbul Havalimanı zirvede!

İstanbul hava trafiği ve THY tarihî zirveyi gördü. İstanbul ve Sabiha Gökçen dakiklikte ilk beşe girdi.

THY ve İstanbul Havalimanı zirvede!
Cansu Çamcı

Türkiye, yaz sezonu ile birlikte rekora uçtu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı 20-26 Temmuz haftasında, İstanbul Hava Trafik Kontrol Merkezi ve Türk Hava Yollarının aynı hafta günlük uçuş trafiğinde tarihî seviyeye ulaştığını açıkladı.

BÜTÜN ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI

Avrupa hava trafik ağı 24 Temmuz Cuma günü 37 bin 659 uçuşla bütün zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı. Böylece 10 Temmuz’da 37 bin 640 uçuşla kırılan rekor iki hafta sonra yenilendi.

Aynı hafta Türkiye günlük geliş-gidiş uçuşlarında tarihî zirveyi görürken İstanbul Hava Trafik Kontrol Merkezi de yönettiği uçuş sayısıyla rekor kıran 7 merkezden biri oldu. THY de günlük uçuş rekorunu yeniden aşan 4 hava yolu şirketi arasında yer aldı. Türkiye’de uçuş başına rota kaynaklı hava trafik akış yönetimi gecikmesi de sıfıra yakın seviyede kaldı.

THY’nin varış dakikliği yüzde 81, uçuş başına hava trafik akış yönetimi gecikmesi 0,92 dakika olurken, Pegasus’un varış dakikliği yüzde 74, uçuş başına gecikmesi ise 1,20 dakika olarak gerçekleşti.

İki Türk hava yolu yüzde 72 olan Avrupa varış dakikliği ortalamasının üzerine çıkarak Avrupa’nın en yoğun merkezlerini geride bıraktı. İstanbul Havalimanı yüzde 78’lik kalkış dakikliğiyle dördüncü, Sabiha Gökçen yüzde 77 ile beşinci, Antalya Havalimanı yüzde 72 ile sekizinci sıraya yerleşti.

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