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Altında sular duruldu derken 'Fırtınalar kopabilir' 4 bin 500 TL için tarih verdi, o sorunun cevabı çok net oldu 'Mümkün değil'

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gerilimler sonrası yükselişe geçmişti. Dünyada yaşanan belirsizlikler sonrası altın fiyatları yükseldi ama sarı metal son günlerde 4 bin 300 liranın altına sarkmaya başladı. Altının yanı sıra gümüş de ön plana çıkarken yatırımcı sepetinde hangi metalleri bulundurması gerektiğini merak ediyor. Mynet'e değerlendirmelerini aktaran Ekonomist Nazlı Sarp, kıymetli madenler için önemli açıklamalarda bulundu.

Altında sular duruldu derken 'Fırtınalar kopabilir' 4 bin 500 TL için tarih verdi, o sorunun cevabı çok net oldu 'Mümkün değil'
Mynet Özel Haber
Ezgi Sivritepe

Altın dünyada yaşanan belirsizlikleri, jeopolitik gerilimleri, merkez bankalarının altın alımlarını, Trump'ın hamlelerini, Fed'in kararlarını fiyatlamaya devam ediyor. Son dönemde İran-İsrail arasında yaşanan gerilimleri fiyatlayan altın, rekor üstüne rekor kırmıştı. Jeopolitik gerilimin dinmesi ve tarafların ateşkes ilan etmesi ile düşüşe geçen altının önümüzdeki günlerde nasıl fiyatlanacağı merak ediliyor.

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ALTIN NE KADAR?

Haziran ayında 4 bin 377 lira seviyesini gören gram altın şu sıralar 4 bin 225 lira seviyesinde seyrediyor. Ons altın tarafında ise 3 bin 500 dolar seviyesi beklenirken küresel ölçekte yaşananlardan dolayı 3 bin 300 doların altına sarktığı görülüyor.

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Yatırımcı küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerden dolayı kendine yeni bir yol ararken Ekonomist Nazlı Sarp Mynet'e önemli açıklamalarda bulundu. Ons altın ve gram altını ayırarak yorum yapılması gerektiğini belirten Sarp, "Ons altın oldukça sakin bir döneme girecek" dedi.

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(Ons altının 1 haftalık değişimi)

ONS ALTIN 3 BİN DOLAR SEVİYESİNE GERİLEYECEK Mİ?

Ons altındaki bu beklentisinin nedeni olarak ise Sarp, "Risk iştahında bir yükseliş var, bu durum altının daha sakin olmasını sağlar. Ons altının 3 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği bir dönem" şeklinde konuştu.

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Ons altının teknik anlamda çok yorulduğunu ifade eden Sarp, "Ons altın zirvelerden zirvelere koştu. Bunun ile ilgili kar satışları bekleniyordu zaten. ABD'de Trump gerçeği var, çeşitli fırtınalar yeniden kopabilir" dedi.

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Orta Doğu'da ateşkesin ilan edilmesinin her şeyin son bulduğu anlamına gelmediğini aktaran Sarp aynı zamanda tarifelerde de çıkabilecek herhangi bir sorunda da ons altının tekrar yükselebileceğini ve ons altının 3 bin 500 dolar seviyesini aşabileceğini belirtti.

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"YIL SONUNDA 4 BİN 500 LİRA GÖRÜLEBİLİR"

Gram altının Dolar/TL kuruna da bağlı olduğunu ifade eden Sarp, 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, "TCMB'nin faizi indireceğini düşünüyorum. Bu faiz indirimi ve içerideki siyasi dengeler ile beraber Dolar/TL kurunda yükselişler olabilir. Bu yükselişler gram altının yükselmesine neden olabilir. Bundan dolayı yıl sonunda gram altın 4 bin 500 lira seviyesini görebilir" dedi.

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(Gram altın 1 haftalık değişimi)

Altın için her şeyin mümkün olduğunun altını çizen Sarp, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ons altını faiz ve jeopolitik riskler belirler, Trump ile beraber üçüncü bir risk ortaya çıktı. Bu da, mali endişeler. ABD'nin borçlarının çok yüksek olması, bütçe açıkları, vergi sistemini değiştirmeyi çalışması. Bu da küresel anlamda finansal bir risk oluşturmaya başlıyor"

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ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!

Altın yatırımcısı için bu dönemin fırsat olup olmadığını da aktaran Sarp, önümüzdeki 6 ay için al-sat yapanlara alım fırsatının olmadığını belirtti. Sarp, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tasarruf yapanlar, altın biriktirenler için alım fırsatı var. Altın alanlar için herhangi bir şey yok. İkinci 6 ayda her şey iyi giderse çok bir şey beklemediğim için şu anda fırsat alımı var diyemem. Ancak yine de sepette belirli bir oranda bulundurmanın faydalı olduğunu düşünüyorum"

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"MÜMKÜN DEĞİL"

Son dönemde öne çıkan gümüş yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Son 5 yılda yüzde 1101'lik yükseliş ile yatırım sepetlerinde yer edinmeye başlayan gümüşün altını geçip geçmeyeceği merak edilirken Sarp, "mümkün değil" diyerek uyarıda bulundu.

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Sarp gümüş için, "Küçük yatırımcı sepetine gümüşü eklemeli. Hatta paladyum ve platin de eklemeli. Bunlar da artık altının yanı sıra yükselişe geçen diğer metaller. Aynı zamanda bu metaller teknoloji alanında da kullanılıyor, bu bakımdan önemliler. Ama gümüşün altını geçmesi mümkün değil. Altını destekleyen nedenler farklı" deyip sözlerini noktaladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.199,48
4.199,83
% -0.02
13:45
Ons Altın / TL
130.579,32
130.604,27
% -0.03
14:00
Ons Altın / USD
3.283,17
3.283,51
% 0.28
14:00
Çeyrek Altın
6.719,16
6.866,73
% -0.02
13:45
Yarım Altın
13.396,33
13.733,45
% -0.02
13:45
Ziynet Altın
26.876,64
27.382,91
% -0.02
13:45
Cumhuriyet Altını
27.849,00
28.270,00
% -0.33
13:37
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben TL GR 7.885 TL bekliyorum.
yıl sonu hedef 4500 tl ise altın alınmaz. 6 ay var 1milyona 6 ayda 70 bin getiriyor. Faiz hassasiyeti olmayanlar için faiz 6 ayda 210bin getiriyor hadi faiz düştü diyelim 150bin getirsin.
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