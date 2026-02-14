FİNANS

Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye

2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın, yeni yıla da hızlı başlamış geçtiğimiz günlerde ise sert satış yaşamıştı. Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmanın nereye kadar gideceği merak ediliyor. Yatırımcılar stratejik hata yapmamak için 2026 yılında özellikle gram altın fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki altın yeniden tarihi rekorlara hazırlanıyor mu? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için çok kritik bilgilere yer verdi.

Cansu Çamcı

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar altın ve gümüş için alıp satma zamanını merak ediyor. Yatırımcılar 2026 yılında altın ve gümüş fiyatlarını merak ediyor. Peki altını alıp unutmalı mıyız? Bozmalı mıyız? Burası dip mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.

"ASIL KÖPÜK GÜMÜŞ TARAFINDAYDI"

Gümüş fiyatlarında yaşanan çakılmaya ilişkin konuşan Eryılmaz, "Asıl köpük gümüş tarafındaydı. Bunun birinci nedeni buydu. İkinci neden ise gümüş piyasasının altın kadar likit olmaması" dedi.

Altın piyasası kadar derin ve güçlü olmadığı için, ayrıca manipülasyonlara daha açık olduğu için gümüşte volatilitenin çok yüksek olduğunu ifade eden uzman isim "Bu nedenle gümüşe “şeytanın metali” deniyor. Çünkü yükselişleri de çok sert, düşüşleri de çok sert olabiliyor" dedi.

"AL VE UNUT İÇİN 3 YILLIK PERSPEKTİFT KASTEDİLİYOR"

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası yine aynı uyarının yapıldığını belirten Eryılmaz, "Dikkatli olun, piyasanın oturmasını görmek lazım. Nasıl olsa düştü, burası dip, hemen alayım" mantığıyla hareket etmemek gerekiyor. Uzun vadeli altın yatırımcısı için her belirgin geri çekilme kademeli alım fırsatı olabilir. "Al ve unut" stratejisi denildiğinde ise en az üç yıllık bir perspektif kastediliyor" diyerek üç yıl boyunca alıp hiç dokunmayacak olan yatırımcıdan söz edildiğini ifade etti.

"ALTININ TARİHİ REKORLARIN BU YIL GÖRMESİ HATTA ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR"

Bu ortamda altının, gümüşe göre daha güvenilir görüldüğünü belirten Eryılmaz, "Eğer toparlanma olacaksa altının daha güçlü toparlanması ve tarihi rekorlarını bu yıl görmesi, hatta üzerine çıkması bekleniyor. Gümüş için ise aynı iyimserlik yok. Geçmişte de sert düşüşlerden sonra altın toparlanırken gümüşün aynı performansı gösteremediği dönemler oldu. Üstelik gümüş bir günde yüzde 10 düşebiliyor" dedi.

Eryılmaz ayrıca "Nitekim ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası “Fed faiz indirimini geciktirebilir” algısı oluştu ve bu durum faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle altın ve gümüş üzerinde baskı yarattı. Altın yüzde 2 düşerken gümüş yüzde 10 düşebildi" dedi.

Enflasyon verisi beklentilere paralel geldiğinde ise piyasada bir miktar rahatlama olduğunu hatırlatan Eryılmaz, piyasanın biraz daha dengelenmesini beklemek gerektiğini vurguladı.

Altında da kısa vadede yüklü alımların tehlikeli olacağını belirten Eryılmaz, "Uzun vadeli yatırımcıların parayı tek seferde değil, ikiye ya da üçe bölerek belirgin geri çekilmelerde kademeli alım yapmaları daha sağlıklı olduğunu ifade etti. “Piyasanın oturması” ifadesiyle kastedilen ise özellikle gümüş tarafındaki kaldıraçlı pozisyon risklerinin azalması. Birkaç gün üst üste önemli direnç seviyelerinin üzerinde kalıcılık görülmeden “piyasa oturdu” demek zor.

Son dönemde ABD’den gelen verilerin de karışık ve volatil olmasının fiyat hareketlerini artırdığını söyleyen Eryılmaz, "Yükselişin de düşüşün de her zaman somut bir jeopolitik nedeni yok; bu da yatırımcı psikolojisini daha hassas hale getiriyor" dedi.

GRİ METALLERDE DURUM NE?

Platin ve paladyumun da gümüşle birlikte hareket eden, “gri metaller” olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Gümüşteki baskı bu metalleri de etkiliyor. Üstelik platin ve özellikle paladyum gümüşten bile daha volatil. Bu nedenle daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Eryılmaz, "Bakır tarafında ise durum biraz farklı. Geçen yıl bakır fiyatları ciddi yükseldi. Bunun temel nedeni arz açığı ve madencilikte yaşanan sorunlardı. Ayrıca elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilerde yoğun kullanımı da talebi artırıyor." dedi.

Ayrıca uzman isim, "Gümüşe alternatif olabileceği beklentisi de fiyatları destekledi" diyerek bu yıl da arz açığının devam etmesi nedeniyle bakırın güçlü kalabileceğini ifade etti.

