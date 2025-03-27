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Altında Trump etkisi! Yükselişe geçti... Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
27.03.2025 08:44
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Yıla hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra bir süre yatay seyredip ardından yeniden rekorlar kıran altında bir süredir yeniden yatay seyir hakimdi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasıyla beraber yükselişe geçti.

Altında Trump etkisi! Yükselişe geçti... Dev bankadan dikkat çeken tahmin

Küresel gelişmeler altın fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 tarife uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Buna göre, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak. ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı. Otomobil tarifeleri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek.

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Altın fiyatları bu önemli gelişmeyle beraber yükselişe geçti. Ayrıca ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limiti konusunda harekete geçilmemesi halinde hükümetin olağanüstü önlemler kullanarak sağladığı borçlanma kabiliyetinin ağustos veya eylül ayında tükenebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

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ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı dün yatay seyirle günü 3 bin 20 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 3 bin 34 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın güne 3688 liradan başladı. Şu sıralar 3707 liradan işlem görüyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı'da gram altın ise 3727 TL seviyesinden fiyatlanıyor.

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GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs, merkez bankalarının beklenenden daha güçlü altın talebi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan sağlam girişler nedeniyle, yılsonu altın fiyat tahminini ons başına 3.300 dolara yükseltti.

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Banka, değerli metale yönelik giderek daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdi. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, geçen ay 2025 sonu için tahminlerini 3.100 dolara çıkarmıştı. Perşembe günü yayımlanan notlarında, resmi sektörün aylık ortalama 70 ton altın talep edebileceğini belirttiler. Bu rakam, önceki 50 tonluk tahminlerinin üzerinde.

Goldman Sachs analistleri, yeni 3.300 dolarlık tahminin Kasım-Ocak döneminde hızlanan alımları yansıttığını belirtti. Bu dönemde merkez bankalarının aylık ortalama 190 ton altın aldığı vurgulandı. Ayrıca, Çin’in en az üç yıl boyunca “hızlı bir şekilde” alım yapmaya devam edebileceği öngörülüyor.

“Özellikle gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, 2022’den bu yana altın alımlarını yaklaşık beş kat artırdı. Bu eğilim, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından başladı,” diye yazan Thomas ve Struyven, bunun rezerv yönetiminde yapısal bir değişiklik olduğunu ve kısa vadede tersine dönmesini beklemediklerini belirtti.

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BANK OF AMERİCA’DAN YENİ HEDEF FİYAT

Bu arada ABD’nin ikinci büyük bankası Bank of America, ons altın hedef fiyatını yukarı revize etti. BofA analistleri, bu yıl ons başına ortalama altın fiyatının 3063 dolar olmasını beklediklerini, iki yıl içinde de 3500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bank of America; ABD Başkanı Trump'ın küresel ticaret tarifelerinin, merkez bankalarını, ABD dolarından “daha fazla uzaklaşmaya teşvik edebileceğini” belirtti.

Analistler, "Altın bundan faydalanabilir. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesinin devam etmesi, orta vadede altın fiyatını yönlendiren önemli bir etken olarak öne çıkabilir. Merkez bankaları da şu anda rezervlerinin yaklaşık %10'unu altında tutuyor ve bu ağırlık %30'a kadar çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

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Çin'in sigorta sektörü portföyünün %1'inin de altın yatırımına kayabileceğini, bunun da altın piyasasının yıllık hacminin yaklaşık %6'sına denk geldiğini aktaran BofA analistleri, “Bireysel yatırımcıların da altına ilgisi artıyor. Altın destekli borsa fonlarına olan para girişi sadece bu yıl %4 arttı” ifadelerini kullandı.

BofA, ABD Merkez Bankasının “tahminlerden daha agresif bir şekilde faiz oranlarını düşürmek zorunda kalabileceği” beklentisine de dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.703,31
3.703,89
% 0.41
09:04
Ons Altın / TL
115.118,12
115.197,40
% 0.36
09:19
Ons Altın / USD
3.030,07
3.030,45
% 0.35
09:19
Çeyrek Altın
5.925,30
6.055,85
% 0.41
09:04
Yarım Altın
11.813,57
12.111,71
% 0.41
09:04
Ziynet Altın
23.701,20
24.149,34
% 0.41
09:04
Cumhuriyet Altını
24.713,00
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