Altında yeni rekor geldi, tahminler sıraya girdi! Yüzde 100 kazandırabilir

Altın fiyatları son dakika... Altının durdurulamaz yükselişi sürüyor. Gram altın ve ons altın tarafında yeni zirve seviyeler görüldü. Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altın, rekorlarına devam ediyor. Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle altın fiyatlarında yükselişler görülürken artan risk algısı altın fiyatlarını destekliyor.

ABD Başkanı Donal Trump'ın cuma günü Çin'e yüzde 100 ek tarife açıklaması sonrası altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün 4169 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Bu sayede ons altın yıl başından beri yaklaşık yüzde 58 prime ulaştı.

Diğer yandan gram altın da rekor tazeleyerek 5606 TL ile yeni zirvesini gördü. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; gram altın fiyatı bu yıl yaklaşık yüzde 87 gibi bir prime ulaştı. Gram altın fiyatlarındaki yükseliş seyri ile beraber gram altın yüzde 100 prime doğru ilerliyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Trump’ın yüzde 100 ek tarife açıklaması sonrası ABD-Çin ticaret gerginliği yeniden alevlenirken bu durum altın fiyatlarını destekledi. Diğer yandan Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi de altına etki ediyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN VE BEKLENTİLER

Altının bu kadar hızlı yükselmesi sonrası Bank of America ise altın tahminini değiştirdi. BofA kısa vadede altın fiyatlarında düzeltme olasılığı bulunduğunu belirtirken, orta vadede yükseliş eğiliminin süreceğini öngörüyor. Banka raporunda “2026’ya bakıldığında, bu yıl gördüğümüz gibi yatırım talebinde yüzde 14’lük bir artış, altın fiyatlarını 5.000 dolar seviyesine taşıyabilir" değerlendirmesine yer verildi. Standard Chartered ise 2026 için ortalama altın fiyatı tahminini 4488 dolara yükseltti.

Standard Chartered Bank’ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, “Bu yükselişin kalıcı olduğu düşünüyoruz. Ancak kısa vadeli bir düzeltme, uzun vadeli bir yükseliş trendi için daha sağlıklı olacaktır" dedi. Fransız Societe Generale de gelecek yıl sonuna kadar ons başına altının 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

14 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.46 itibarıyla 4163 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.31 itibarıyla 5598 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.32 itibarıyla 9154 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 18.306 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.43 itibarıyla 38.774 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.49 itibarıyla 93.976 TL seviyesinde.