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Altında yeni rekor! Yatırımcının gözü rakamlarda... Belirsizlik rüzgarı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.04.2025 07:43
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Altın fiyatlarında son durum! Bir süredir rekor üzerine rekor kıran altında yeni bir rekor daha geldi. Küresel piyasalardaki belirsizlik altın fiyatlarını desteklerken tarife gerilimi ile birlikte Fed cephesinden de açıklama geldi. Gerilimle beraber açıklamadan da destek bulan ons altın 3283 dolar ve gram altın 4023 TL ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Altında yeni rekor! Yatırımcının gözü rakamlarda... Belirsizlik rüzgarı

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Küresel ekonomide belirsizlikler sürerken hafta ortası altın fiyatlarında yeni rekorlar yaşandı.

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ONS ALTINDA YENİ REKOR

Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolar olan yeni zirve seviyesini gördü. Hafta başında kâr satışları ile ons fiyatı, en düşük 3193 dolar seviyesine gerilemişti. Ons altın şu sıralar 3 bin 271 dolar seviyesinde seyrediyor.

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GRAM ALTIN FİYATI 16 NİSAN 2025

Küresel piyasalarda işlem gören ons altının gördüğü seviyeyle birlikte iç piyasada da gram altın fiyatı 4023 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 4020 TL seviyelerinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da gram altın alım satım fiyat aralığı 4025 - 4075 TL aralığında seyrederken çeyrek altın 6 bin 564 TL, Cumhuriyet altını 26 bin 652 seviyelerinde.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle güvenli liman talebi artıyor. Potansiyel yeni gümrük tarifeleri riski de gündeme gelirken Fed cephesinden para politikası ile ilgili önemli bir mesaj geldi.

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Fed Guvernörü Christopher Waller, yaptığı konuşmada, Trump'ın büyük ölçekli gümrük tarifelerinin yürürlükte kalması halinde “faiz oranlarının yakında düşürülmesi gerekebileceğini” söyledi.

Bu yıl 85 baz puanlık faiz indirimi beklenirken Waller’ın açıklamasıyla ons altındaki son yükseliş de destek buldu. Waller, tarifelerin sonuçları konusunda belirsizlik olduğunu, enflasyonun geçici olarak artabileceğini ve resesyon riskinin, Fed’in daha öncelikli konusu olabileceğini aktardı.

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Ons Altın / TL
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125.408,35
% 1.93
08:26
Ons Altın / USD
3.289,21
3.289,62
% 1.84
08:27
Çeyrek Altın
6.442,35
6.583,98
% 1.81
08:12
Yarım Altın
12.844,43
13.167,95
% 1.81
08:12
Ziynet Altın
25.769,40
26.255,37
% 1.81
08:12
Cumhuriyet Altını
26.508,00
26.652,00
% 0.77
17:01
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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