FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altında yeni zirve! Haftaya rekorla başladı... '6000 TL'nin konuşulduğu gram altında son durum

Altında yeni zirve! Haftaya rekorla başladı... '6000 TL'nin konuşulduğu gram altında son durum

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
21.04.2025 09:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Rekorlara alışan altında yeni bir rekor daha geldi. Ons altın 3385 dolar ile, gram altın da 4159 TL ile zirve seviyesini gördü. Peki, altın fiyatlarında bir düşüş beklentisi var mı? Gram altında beklenen en yüksek seviye ne? Gram altın ne kadar olacak? İşte uzmanların altın tahminleri...

Altında yeni zirve! Haftaya rekorla başladı... '6000 TL'nin konuşulduğu gram altında son durum

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altında bir süredir rekor üzerine rekor kırılırken son olarak yeni bir zirve seviye daha görüldü. Peki, altında bir düşüş ihtimali var mı? İşte detaylar ve uzmanların altın tahminleri...

iStock-1141063497

ALTIN HAFTANIN İLK GÜNÜNDE REKOR TAZELEDİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 bin 385,97 doları test ederek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 2 yükselişle 3 bin 382 dolardan işlem görüyor.

iStock-1428824903

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın 3385 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ons altın 3381 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

a1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ise 4159 TL'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın da sabah saatlerinde 4151 TL seviyelerinden işlem görüyor.

a2

Sabah saatlerinde çeyrek altın 6.789 TL'den, yarım altın 13.585 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

Peki, altın fiyatlarında peş peşe gelen yükselişlerle ilgili uzmanlar hangi yorumlarda bulunuyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hafta sonu A Haber yayınında altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

iStock-1882463612

Yıllık bazda beklediğimiz işte 2024 yılının Kasım ayında hep kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştık; 2025 yılında gram altın 4000 - 4500 lira, ons altın 3000 - 3500 dolar aralığında beklediğimiz bu ama 4,5 ayda bu getiriyi sağladığı için artık biraz dinlenme zamanı geldi. Biraz daha es verme zamanı geldi ve o teknik olarak düzeltmeleri yapmadı altın fiyatları. Yine kısa vadede bir dinlenme bir kar satışı süreci bekliyoruz ons altın tarafında. Bu teknik olarak 3150, 3090 ve 3000 dolar seviyesinin altın sarkmaları takip edeceğiz. Gram altın her ne kadar 4146 lira seviyesinden haftayı tamamlasa da 4000 lira seviyesinin altında yine 3750 lira destek seviyesini kısa vadede takip edeceğiz. Yani o teknik düşüşler olabilir, işte paskalya tatilinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'in tekrar bir ateşkes anlaşması oldu veya Çin harici Trump'ın önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerle bir anlaşma ihtimali var, bu bekleniyor ve sürpriz değil. Dolayısıyla bu anlaşma haberleri de gelirse altın bu bahane ile birlikte tekrar kısa vadeli düşüş trendi, bir baskılanma olabilir.

m1

O yüzden işte bugüne kadar altın alamadım, yeni elime para geçti, düğünüm vardı, işte altın borcum vardı diye üzülen vatandaşlarımız vardı. Onlara diyoruz ki işte panik yapmayın, fırsatlar piyasalarda her zaman vardır ve bu fırsatları önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki bir ay boyunca bulabilirsiniz uyarımı ben yenilemek isterim"

m2

"12 AYLIK SÜRECE BAKTIĞIMIZ ZAMAN GRAM ALTINDA 6000 TL SEVİYESİ MASADA"

Memiş geçtiğimiz günlerde CNN Türk yayınında altın tahminine ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

thumbs_b_c_0d744006ea9ce4b07f2b4762501623de

"Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve güvenli limandır. Dolayısıyla uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Her ne kadar bu yılla alakalı gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında hedef 3500 dolar seviyesi olsa da biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman bu 12 aylık sürece baktığımız zaman ons altın tarafında yine 4250 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine önümüzdeki yılla alakalı 6000 TL seviyesi masada kalmaya devam ediyor. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine altın tarafını pozitif yönde desteklemeye devam edecek"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.162,12
4.162,62
% 2.1
09:15
Ons Altın / TL
129.393,06
129.477,48
% 2.27
09:29
Ons Altın / USD
3.389,53
3.389,91
% 1.87
09:30
Çeyrek Altın
6.659,38
6.805,88
% 2.1
09:15
Yarım Altın
13.277,15
13.611,76
% 2.1
09:15
Ziynet Altın
26.637,54
27.140,27
% 2.1
09:15
Cumhuriyet Altını
27.424,00
27.838,00
% 0.42
12:59
Canlı Borsa
Çalışan anneler dikkat! Doğum izni masadaÇalışan anneler dikkat! Doğum izni masada
1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! Faiz yarışı hızlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.