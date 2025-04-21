Altında yeni zirve! Haftaya rekorla başladı... '6000 TL'nin konuşulduğu gram altında son durum

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altında bir süredir rekor üzerine rekor kırılırken son olarak yeni bir zirve seviye daha görüldü. Peki, altında bir düşüş ihtimali var mı? İşte detaylar ve uzmanların altın tahminleri...

ALTIN HAFTANIN İLK GÜNÜNDE REKOR TAZELEDİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 bin 385,97 doları test ederek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 2 yükselişle 3 bin 382 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın 3385 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ons altın 3381 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın ise 4159 TL'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın da sabah saatlerinde 4151 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Sabah saatlerinde çeyrek altın 6.789 TL'den, yarım altın 13.585 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?

Peki, altın fiyatlarında peş peşe gelen yükselişlerle ilgili uzmanlar hangi yorumlarda bulunuyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hafta sonu A Haber yayınında altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Yıllık bazda beklediğimiz işte 2024 yılının Kasım ayında hep kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştık; 2025 yılında gram altın 4000 - 4500 lira, ons altın 3000 - 3500 dolar aralığında beklediğimiz bu ama 4,5 ayda bu getiriyi sağladığı için artık biraz dinlenme zamanı geldi. Biraz daha es verme zamanı geldi ve o teknik olarak düzeltmeleri yapmadı altın fiyatları. Yine kısa vadede bir dinlenme bir kar satışı süreci bekliyoruz ons altın tarafında. Bu teknik olarak 3150, 3090 ve 3000 dolar seviyesinin altın sarkmaları takip edeceğiz. Gram altın her ne kadar 4146 lira seviyesinden haftayı tamamlasa da 4000 lira seviyesinin altında yine 3750 lira destek seviyesini kısa vadede takip edeceğiz. Yani o teknik düşüşler olabilir, işte paskalya tatilinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'in tekrar bir ateşkes anlaşması oldu veya Çin harici Trump'ın önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerle bir anlaşma ihtimali var, bu bekleniyor ve sürpriz değil. Dolayısıyla bu anlaşma haberleri de gelirse altın bu bahane ile birlikte tekrar kısa vadeli düşüş trendi, bir baskılanma olabilir.

O yüzden işte bugüne kadar altın alamadım, yeni elime para geçti, düğünüm vardı, işte altın borcum vardı diye üzülen vatandaşlarımız vardı. Onlara diyoruz ki işte panik yapmayın, fırsatlar piyasalarda her zaman vardır ve bu fırsatları önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki bir ay boyunca bulabilirsiniz uyarımı ben yenilemek isterim"

"12 AYLIK SÜRECE BAKTIĞIMIZ ZAMAN GRAM ALTINDA 6000 TL SEVİYESİ MASADA"

Memiş geçtiğimiz günlerde CNN Türk yayınında altın tahminine ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve güvenli limandır. Dolayısıyla uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Her ne kadar bu yılla alakalı gram altın tarafında 4500, ons altın tarafında hedef 3500 dolar seviyesi olsa da biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman bu 12 aylık sürece baktığımız zaman ons altın tarafında yine 4250 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine önümüzdeki yılla alakalı 6000 TL seviyesi masada kalmaya devam ediyor. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine altın tarafını pozitif yönde desteklemeye devam edecek"