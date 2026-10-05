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"Annem hasta" deyip sevgilisiyle buluştu! Tazminatsız kovuldu

Yıllardır aynı iş yerinde çalışan işçinin, "annem hasta" diyerek aldığı izni kız arkadaşıyla buluşarak geçirmesi sonrası işveren harekete geçti. Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin davranışını güven ilişkisini zedeleyen bir durum olarak değerlendirerek işten çıkarılmasını haklı buldu.

"Annem hasta" deyip sevgilisiyle buluştu! Tazminatsız kovuldu
Cansu Çamcı

Bölge Adliye Mahkemesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir karara imza attı.
İşverenine gerçeğe aykırı beyanda bulunarak izin alan işçiyle ilgili dikkat çeken bir mahkeme kararı çıktı. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı davranışlar, işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturabiliyor. Bu durumda işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiyor.

"ANNEM HASTA" DİYE İZİN ALDI VE KIZ ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi de işverenine "annem hasta" diyerek izin alan ve kız arkadaşıyla buluşan İ.B. isimli işçi, İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi kapsamında tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Daha sonra İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, şirket bünyesinde perakende satış elemanı olarak çalıştığını, iş akdinin haksız olarak bir sebep gösterilmeden fesih edildiğini, işine iadesini, feshin kötü niyetle ve sendikal sebeple yapıldığından işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın en az 1 yıl 3 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminatın verilmesini talep etti.

"Annem hasta" deyip sevgilisiyle buluştu! Tazminatsız kovuldu 1

Davalı işveren ise, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davacı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini istedi. Davacının çalışma disiplinine ve iş yeri kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

Davalı; fesih bildiriminde "Davacının 08.11.2023 tarihinde ‘annem hasta’ diyerek izin aldığı, daha sonra tekrar yöneticisini arayarak yalan beyanda bulunduğunu, M.E. isimli sevgilisiyle buluştuğunu beyan etmiştir. Davacının savunmalarında yalan söylediği, işverenin güvenini kötüye kullanması sebebi ile iş akdinin haklı olarak fesih edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır’’ sözlerinin sarf edildiğini anımsattı.

"Annem hasta" deyip sevgilisiyle buluştu! Tazminatsız kovuldu 2

MAHKEME İŞ AKDİNİN FESHİNE HÜKMETTİ

İş Mahkemesi; davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiği ve iş yeri dışında kız arkadaşı ile buluştuğunu itiraf ettiğine işaret ederken davacının işverenine yalan beyanda bulunarak izin istemesi eyleminin aralarındaki güven ilişkisini zedelediği, işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağı en azından iş akdinin geçerli sebeple fesih edildiği kabulü ile davanın reddine hükmetti.

"İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI BİR ŞEKİLDE FESHEDİLMİŞTİR"

Karar istinafa taşınırken Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi’nin kararına şerh koydu. BAM kararında; ‘Dinlenen tanıklar, feshe konu iddiayı doğrulamış olup davacının istinaf itirazları yerinde değildir. Davalının itirazına gelince; davacının eylemi, 4857 sayılı Yasanın 25/II-a,d,e fıkraları uyarınca bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı nedenle derhal fesih sebebi olmasına rağmen ilk derece mahkemesince bu hususlar tartışılmadan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü hatalıdır” denildi.

“Fesih haklı nedene dayandığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı ise de söz konusu yanlışlığın, Dairemizce, yeniden yargılama yapılmadan ve duruşma açılmadan giderilmesi yasa uyarınca düzeltilmesi mümkün olmakla hüküm kurmak gerekmiştir” denilen kararda, “Davacının iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi mahkeme anne
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