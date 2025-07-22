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'Altında yükseliş beklentisi...' İslam Memiş'ten kritik uyarı! 'Kasımdan sonra...'

Altın fiyatları, son dönemde zirveye yakın seyrederek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzman isimleri ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın piyasasına dair değerlendirmeleri de merak edilenler arasında. Gram altın rekor seviyelere yakın seyrederken fiyatların bundan sonra nasıl olacağı araştırılıyor.

'Altında yükseliş beklentisi...' İslam Memiş'ten kritik uyarı! 'Kasımdan sonra...'
Hande Dağ

Gram altın rekor seviyeden dönüş yaptı ancak halen 4400 TL üstünde seyrediyor. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın için beklentiler ne? Özellikle İslam Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin yorumları ve değerlendirmeleri araştırılıyor.

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 1

A Haber yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarında haftaya yükselişle başladı. Dün de yeni bir rekor denemesini gördük. Yani gram altın 4411 lira seviyesine kadar, ons altın uluslararası piyasalarda 3.400 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün daha sakin kar satışıyla güne başladı.

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 2

"KASIMDAN SONRA TEKRAR GERİYE BİR DÖNÜŞ YAŞANMASINI BEKLİYORUZ"

Yine Kasım ayına kadar gram altın TL fiyatında hedefimiz 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi. Ancak Kasım'dan sonra tekrar geriye bir dönüş yaşanmasını bekliyoruz. Yine Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler, yine Trump'ın hamleleri, özellikle gümrük tarifeleri ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, Fed belirsizliği, özellikle Powell'ın tekrar soruşturma geçirmesi ve Eylül ayı itibarıyla Fed tarafından beklenen faiz indirimleri gibi birçok etken güvenli liman talebini artırdı ve altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yeni rekorlar denedi.

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 3

Şimdi zaman zaman kar satışları, düzeltmeler görebiliriz ama biz ana trende odaklandık. Yani gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesine odaklandık ve yükseliş yönlü beklentimiz de devam ediyor.

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 4

TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFELERİ

Ya bu tarafta zaten bir anlaşmanın uzun soluklu kalmasını şahsen beklemiyorum. Yani burada zaman bozulmalar yaşanabilir. Çünkü dünyada birçok ülke veya Merkez Bankası dolardan uzaklaşıyor. Bu Trump için tehdit niteliğinde. Yine dolar endeksi her ne kadar 97,98 seviyesinde oyalansa da dolar uluslararası piyasalarda değer kaybedebilir. Yani dolar endeksi 92 seviyesine kadar geri çekilebilir. Bu da yine altın fiyatlarını pozitif yönde etkiler. Yani bizim uzun vadeye odaklandığımız zaman altın fiyatlarını destekleyen birçok faktör yine masada durmaya devam ediyor.

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 5

Başta jeopolitik gerilimler, ikinci sırada yine küresel ekonomiye dair belirsizliklerin yine artıyor olması, merkez bankalarının faiz indirim süreci birçok etken yine altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyecektir. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Kasım ayına kadar yükselen trend tekrar Kasım ve Aralık aylarında aşağı yönlü bir trend yerine bırakabilir diye düşünüyorum.

Her ne kadar düğün mevsiminin içinde olsak da şu anda, maalesef altın fiyatlarında yaşanan bu hızlı yükselişlerle birlikte düğünlerde altın bir takı ve süs eşyası olmaktan artık çıktı. Genelde altını tasarruf aracı, yatırım aracı olarak tercih ediyorlar. Genelde gram altın, tam altın, çeyrek altın gibi sarrafiye grubunu alıp birikim yapıyor vatandaşlar. Eskiden düğünlerde bilezik, takı, set, birçok farklı alternatif takılar çok talep görüyordu. Fiyatlar daha uygundu o zaman ve her geçen yıl bu talep tarafındaki azalma dikkat çekici bir boyutta düşmeye devam ediyor.

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 6

"KÜÇÜK YATIRIMCILARIN UZUN VADEYE ODAKLANMASI LAZIM"

Altın fiyatına değil miktarına odaklanmak lazım. 3050 lira seviyesinden başlayan gram altın yıla 4.400 lira seviyesini gördü. Dolayısıyla burada ara ara düzeltmeler olsa da ana trend hep yukarı. O yüzden her fiyattan altın alınır. Ama kısa vadede profesyonel oyuncular alım satım pozisyonlarını kendinden ayarlayabiliyor. Ama küçük yatırımcılar uzun vadeye odaklanması lazım. 2026 yılında yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Ağır ağır düşüşler mutlaka olacaktır ama altın tarafında odaklanılması gereken şey ana trenddir. Yani yükseliş yönlü beklentimiz halen devam ediyor bu tarafta"

Altında yükseliş beklentisi... İslam Memiş ten kritik uyarı! Kasımdan sonra... 7

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.434,96
4.435,45
% 0.54
16:10
Ons Altın / TL
137.961,96
137.985,79
% 0.56
16:25
Ons Altın / USD
3.412,94
3.413,31
% 0.46
16:25
Çeyrek Altın
7.095,93
7.251,96
% 0.54
16:10
Yarım Altın
14.148,38
14.504,73
% 0.55
16:10
Ziynet Altın
28.385,47
28.920,74
% 0.55
16:10
Cumhuriyet Altını
29.268,00
29.706,00
% 0.74
15:57
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gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş
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