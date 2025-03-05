Altında yükseliş için tarih verdi! 'Kuvvetli ihtimal' diyerek açıkladı 'Bu hafta...' Gramda yıl sonu tahmini

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altın, hem altın yatırımcılarının hem de altın almak isteyenlerin gözlerini altın fiyatlarına çevirdi. Hızlı yükseliş sonrası düşüş gösteren altında fiyatlar dikkatle takip edilirken uzman isim altında son durumu değerlendirdi. Peki, gram altında yıl sonu tahmini değişti mi? Altının bundan sonraki yönü ne olacak? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR? 5 MART 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları yıla hızlı bir yükselişle başlamasının ardından düşüş trendine girmesiyle merakla takip ediliyor. Düşüş sonrası bazı yükseliş hareketleri de gösteren altında son durum araştırılıyor. Gram altın 3414 TL seviyesinde, Kapalıçarşı'da 3474 TL seviyesinde, ons altın ise 2910 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CNN Türk canlı yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın fiyatlarında tepki yükselişi gördük bu hafta. Geçen hafta 3335 lira seviyesine kadar gerileyen gram altının 3476 lira seviyesine, geçen hafta 2835 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altının 2920 dolar direncine yükseldiğini gördük. Buralar direnç seviyesi, aşağı gelme olasılığı güçlü. O yüzden haftayı belki düşüşle tamamlama ihtimali kuvvetli diye düşünüyorum" dedi.

YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ

Altın fiyatları tahmini ile ilgili de konuşan Memiş "Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler altın fiyatlarında yine yılı yükselişle tamamlayacağını işaret ediyor. Yıllık bazda yılın ikinci yarısında 4000 - 4500 lira gram altın tarafında, 3000 - 3080 dolar seviyesi de ons altın tarafında takip edeceğimiz seviyeler. Kısa vadede bir düşüş trendi, o destek seviyelerine çekilen bir trend, bir baskılanma süreci Mart ayı içinde. Nisan ayı itibarıyla da tekrar yukarı yönlü hareketleri görme olasılığımız yüksek" ifadelerini kullandı.