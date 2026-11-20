İnternetten alışveriş yapan tüketiciler, satın alacakları ürünlere karar verirken fiyatın yanı sıra yıldız puanlarını ve kullanıcı yorumlarını da inceliyor. Ancak yüksek puanlar ve olumlu değerlendirmeler, ürünün gerçekten kaliteli olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Bazı tüketiciler, ürünün performansını değerlendirmek yerine kargo ve paketleme sürecine yönelik yorumlar yaparken bu durum alışveriş kararlarını da yanıltabiliyor.

Beş yıldızlı değerlendirmeler ve olumlu yorumlar nedeniyle güvenerek sipariş verilen ürünler, teslimatın ardından beklentileri karşılamayabiliyor. Hatta bazı ürünlerde ilk kullanımda ortaya çıkan arızalar, yüksek puanlı değerlendirmelerin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Özellikle yanıltıcı yorumlara itibar etmemeliyiz" diyerek tüketicileri uyardı.

YÜKSEK PUAN HER ZAMAN KALİTE GÖSTERGESİ DEĞİL

İnternetten kablolu kulaklık satın almak isteyen bir kadın da yüksek puanlı değerlendirmelere güvenerek sipariş verdi. Ancak ürün eline ulaştığında ilk kullanımda bozuk olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede, olumlu yorumların kulaklığın ses kalitesi veya performansından ziyade paketlemesine yönelik olduğu görüldü.

Bu nedenle tüketicilerin yalnızca tek bir platformdaki değerlendirmelerle karar vermemesi gerekiyor. Küçük, farklı internet sitelerinde yer alan yorumların da incelenmesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mümkünse birden fazla internet sitesinde değişik kişilerin yaptığı yorumlara bakmalı. O mal veya firmayla ilgili ondan sonra karar vermeliyiz."

OLUMSUZ YORUMLAR VE FOTOĞRAFLI DEĞERLENDİRMELERİ İNCELEYİN

Alışveriş öncesinde yalnızca beş yıldızlı yorumlara odaklanmak yerine düşük puanlı değerlendirmelerin de okunması önem taşıyor. Özellikle farklı kullanıcılar tarafından tekrarlanan şikayetler ve ürünün gerçek durumunu gösteren fotoğraflı yorumlar, satın alma kararında yol gösterici olabiliyor.

Yanıltıcı değerlendirmelerle karşılaşılması durumunda ise tüketicilerin başvurabileceği yollar bulunuyor.

Kanal D Haber'e konuşan TÜDER Başkanı Levent Küçük, yanıltıcı yorumlara karşı şikayet ve suç duyurusu yollarına işaret ederek şunları söyledi:

"Aldatıcı reklam kapsamında Ticaret Bakanlığı'na şikayet yoluyla başvuruda bulunabiliriz. Özellikle yaptırılan bilinçli yanlış yorumlar yine emniyet birimlerine, Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu yoluyla bildirilebilir."