Altından sert fren geldi ama o rakam gündemde! 'Hala çok güçlü' 5 bin lirayı görmüştü, gözler yarında

Salı günü 3 bin 791 dolar seviyesini gören ons altın dünkü işlemlerde %-0,74 değer kaybederek 3 bin 736 dolardan kapandı. Bugün ise ons altın 3 bin 735 dolar seviyesinde görülüyor. Altın için kar satışları gelirken Powell'dan 'yarın şahin' gelen açıklamalar altının yükselmesini durdurdu.

5 bin 47 lirayı görerek rekor kıran gram altın, bugün 4 bin 980 liradan başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 5.095-5.145 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın satış fiyatı 8.395 TL’den gerçekleşiyor.

4 BİN DOLAR OLACAK MI?

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, geçen hafta alınan faiz indirimi kararını “tam anlamıyla desteklediğini” belirterek, önümüzdeki dönemde de yeni indirimler beklediğini ifade etti.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altındaki yükselişin Fed'in ekonomiyi “ısıtmaya” hazır olduğu yönündeki beklentileri yansıtabileceğini söyledi. Spivak, “İlk destek seviyeleri 3 bin 700 ve 3 bin 600 dolar civarında. 3 bin 790 direncinin kırılması halinde 3 bin 870-3 bin 875 aralığı ve sonrasında 4 bin dolar gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE!

Yatırımcıların gözü cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinde. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, "Enflasyon verisi, çok yüksek çıkmadığı sürece altın üzerinde belirleyici etki yaratmayacaktır. Uzun vadede görünüm hâlâ güçlü şekilde yukarı yönlü" şeklinde konuştu.

İKİ FAİZ İNDİRİMİ DAHA BEKLENİYOR

Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ABD iş gücü piyasasının durumuna dair ipuçları sunacak. Piyasalar genel olarak Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha bekliyor.