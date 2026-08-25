Altını yükselten asıl sebebi Filiz Eryılmaz açıkladı: 'Ortada bir yangın var'

Altın fiyatlarındaki son dönemde yaşanan sert yükseliş, altında bu yukarı yönlü devam edip etmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Özellikle altın fiyatlarındaki sert hareketliliğin arkasında pek çok farklı neden yatarken uzman isimden çarpıcı değerlendirmeler ve öngörüler geldi.

"İŞTE ALTINI YÜKSELTEN ASIL MESELE BU"

Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği ve yükselişin nedenleri merak edilirken Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altınla ilgili değerlendirmesinde "Temmuz ortasından bu yana ciddi yükselen bir altın var. Sebebi şu; Amerika'da ve tüm dünyada borçlu ülkelerde tahvil uzun vadeli özellikle 30 yıllık tahvil faizleri yukarı gidince piyasalarda bir endişe başladı; Tahvil piyasaları çökebilir, sistemik tüm dünyaya yayılan bir kriz çıkabilir korkusu. Bunun üzerine hemen Amerika adım attı. Dedi ki; 2 milyar dolarlık işlemi iki katına çıkarıyorum, 4 milyar dolar. Piyasa bana mısın demedi. İlk gün olumlu tepki verdi. İkinci gün dedi ki hayır, Amerika'nın 40 trilyon dolarlık borcu var, 2 trilyon dolarlık yıllık bütçe açığı var, bunlar olduğu sürece, Fed'e dair belirsizlik var, Fed konuşmuyor, enflasyona dair endişeler var, yapay zeka borçlanması yukarı çekiyor, kesinlikle bu iş olmaz dedi, geri adım attı. Dün Amerika el artırdı. Dedi ki gerekirse 1 trilyon dolarlık genel hesabımızdan da tahvil alırız dedi. Piyasa evet bir miktar geriledi ama çok geriledi mi? Hayır. Dolayısıyla neye ihtiyaç oldu? Güvenli limana. Şu an tahviller satılıyor, güvenli liman değil. Debasement trade dedikleri İngilizcede bir kelime var. O da şudur; eğer bir ülkenin kamu borcu bütçe açığı artarsa o ülkenin parasına güvenilmez, o ülkenin parasını satın. Şu an ne satılıyor? Dolar satılıyor. Dolar görece güvenli liman gömleğini en çok savaşta güvenli liman gömleğini giymişti. Hepsi altına geçti. 'Ortada bir yangın var. Bu yangın söndürülemez. O zaman nereye gidelim? En güvendiğimiz altın. Dolar da değilmiş güvenli varlık. Tahvil de değilmiş, altınmış.' İşte altını yükselten asıl mesele bu" ifadelerini kullandı.

Devamında altınla ilgili risklere de değinen Eryılmaz "Bir de Amerika'nın bu attığı adımlar piyasaya para verdiği için rezerv öyle fiyatlıyor, bence bu kadar piyasanın fiyatladığı kadar güçlü bir rezerv girişi olmaz, altının önü açık. Ama bir risk var. O da şu; Amerika'da petrol fiyatları kaynaklı enflasyon. Yarın PCE verisi gelecek. Altında... Aşağı gelmesinin sebebi piyasa diyor ki karımı alıp kenara geçeyim, yarın Nvidia bilançosu var. 'Yer yerinden oynayabilir. Küresel piyasalara sert satış gelebilir. Karımı alayım kenara geçeyim.'" dedi.

"ÇOK FARKLI ALTIN FİYATLAMALARI GÖREBİLİRİZ"

Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumuna çevrilmişken Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmaya da değinen Eryılmaz "Cuma günü Fed Başkanı Jackson Hole'da konuşma yapacak. Altında çok büyük gümüşte çok büyük volatil hareketler görülebilir. Piyasa beklentisinin çok üzerinde sürprizle ya çok şahin veya çok güvercin bir sürprizle çok farklı altın fiyatlamaları görebiliriz. Bu kadar riskin olduğu yerde piyasa diyor ki karımı alıp kenara geçeyim. Sözün özü şudur; temel teknik olarak altında yön yukarı" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs'ın raporuna da işaret eden Eryılmaz "Son şey şudur; evet, Çin'in alımları çok etkili. Dün Goldman Sachs bir rapor yayınladı. Diyor ki Çin'in bildirdiği 15.000 ton altın ama biz bakıyoruz 60.000 ton altın almış Çin aslında. Yani neredeyse sadece 1/3'ünü bildirmiş Çin. Bildirmediği çok ciddi altın var. Ne yapıyor? İşte ABD tahvillerini satıp bu tarafa geçiyor. O da çok etkili diyebilirim. Polonya da çok güçlü alıyor bu arada" şeklinde konuştu.