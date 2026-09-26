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SON DAKİKA | Erdoğan'dan çok net İsrail mesajı: "Geri adım atmayacağız"

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Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İstanbul Fuar Merkezi'nde "MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki konuşmasını hatırlattı. Erdoğan, "İşgalci siyonistlerin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparsa yapsınlar geri adım atmayacağız." diye konuştu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde "MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Ülkemizin yanı sıra dünyanın 84 ülkesindeki faaliyetlerini sürdürüyor. İş dünyasının görüş öneri ve beklentilerini samimiyetle aktarmaya devam eden MÜSİAD'ımızı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
  • Türkiye merkezli yeni ticari iş birliklerin geliştirilmesinde katkı sağlayan MÜSİAD EXPO için emeği geçen herkesi kutluyorum.
  • Son yıllarda teknolojideki dönüşümün avantajlarını her alanda hissettiğimiz yapay zeka tüm hayatımı yeniden şekillendiriyor. Üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa, girişimci, yatırımcı ve sanayici de o kadar istifade ediyor.

"GENİŞ ÇAPLI YIKIMA SEBEBİYET VERİR"

  • Yapay zekayı geliştirirken insan faktörüne önem vermek zorundasınız. Milli ve manevi değerlerinizi korumazsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar tam tersine zarar getirir, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
  • Ahilik gibi köklü bir kültürün mirasçıları olarak bizim böyle bir meseleye duyarsız kalmamız düşünülemez. 29. Ulusalararası İş Forumu'nu bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Tüm katılımcılara tebriklerimi iletiyorum.

SON DAKİKA | Erdoğan dan çok net İsrail mesajı: "Geri adım atmayacağız" 1

  • Coğrafyamızda 'kriz fırtınası' yaşanıyor. Bu fırtınanın etkilerine az ya da çok hepimiz maruz kalıyoruz. Bugün meseleler artık drone ve füzelerle çözülmeye çalışılmaktadır. BM 81. Genel Kurul'a hitabımda bu soruna dikkat çektim. Barışın olmadığı hiçbir reçetenin sahada da karşılığı olmadığını ifade ettik.

"BM'DE DOĞRU BİLDİKLERİMİZİ CESARETLE DİLE GETİRDİK"

  • Soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da bir kez daha doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

  • İşgalci siyonistlerin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparsa yapsınlar geri adım atmayacağız.
  • Savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, mahkeme.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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