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'Altının gözü yukarıda' Risk fiyatlaması için tarih verdi 'Son birkaç hafta... Fiyatlardan nasibini alır'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 08:19
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Altında son durum ne? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Herkes altının yönünün ne olacağına odaklanmışken dünyadaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu altına dair değerlendirmelerde bulunup "Yılbaşından sonra Trump'ın risklerinin de fiyatlandığı bir dünya olacağı için altının düşüşü olsa bile sınırlı olabilir, ama gözü yukarıda gibi gözüküyor, bu hafta da benzer bir hafta olabilir" şeklinde konuştu. Aslanoğlu "Risk varsa altın bu fiyatlardan nasibini alır" dedi.

'Altının gözü yukarıda' Risk fiyatlaması için tarih verdi 'Son birkaç hafta... Fiyatlardan nasibini alır'

Altındaki hareketlilik altın alacakların da altına yatırım yapanların da radarında. Bir süre rekora doymayan altın sonrasında gösterdiği düşüş hareketleriyle dikkatleri çekmiş ardından yine yükseliş sinyalleri mi var sorularını beraberinde getirmişti. Herkes bundan sonra altının yönünün ne olacağını merak ederken uzmanlardan yılbaşından sonraya dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, altında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar...

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Habertürk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, altınla alakalı şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Altın tarafında hepimizin de bildiği gibi Trump'ın yeni dönemiyle beraber seçim öncesi de verdiği mesajlar birleşince özellikle kriptolar ilgili düzenlemelerde daha rahatlama sağlayacağı ve destekleyeceği yönündeki açıklamalar altına giden fonların bir kısmının tekrar kriptolara dönmesine yol açtı. Yani altın, kripto paralar, gümüş, platin, paladyum bunlar genelde birbirine ikame, birbiri yerine de kullanılabilen yatırım araçları. Ama altın özellikle kriptolarla böyle bir ikameye de sahip. Dolayısıyla o fonların altından çıkması altın fiyatını düşürürken kriptoya yönelmesi arttırdı.

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ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Altın tarafında özellikle jeopolitik risklerin arttığı bir hafta geçirdiğimiz için altın tekrar bir geri dönüş de sağladı. Çünkü kriptonun bilinmeyen boyutları var, Trump'ın gelmesine kadar daha bir süreç geçecek ne kadar ne yapabilir bilinmiyor. Jeopolitik riskler altın fiyatlamasının en önemli nedeni olacak önümüzdeki süreçte. Gelişmeler olumsuz yönde olursa altın yukarı gider. Son birkaç günlük gidişata baktığımızda hani bu gerginliğin devam edeceği, haber akışlarına hazırlıklı olmamız gerektiğini bize söylüyor. Sanki ben yılbaşından sonra Trump'ın risklerinin de fiyatlandığı bir dünya olacağı için altının düşüşü olsa bile sınırlı olabilir, ama gözü yukarıda gibi gözüküyor, bu hafta da benzer bir hafta olabilir.

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"RİSK VARSA ALTIN BU FİYATLARDAN NASİBİNİ ALIR"

Özellikle Ortadoğu... Yani belki Rusya Ukrayna meselesi bir sakinleşecek, belli bir sonuca doğru gidecek ama Ortadoğu tarafının bilinmezleri ve Trump'ın birçok alanda böyle radikal göç politikası vs. bütçe dengeleri... Yani risk fiyatlaması yılbaşından sonra gelir çünkü yılı kapatırken piyasalar, borsalar biraz artı taraftan daha fazla bakar. Çünkü o yılın karını cebine koymak da ister, başta hisse senedi piyasaları olmak üzere. O yüzden son birkaç hafta daha pozitif bir Trump'ın yönleri fiyatlanabilir Amerika için de dünya için de. Ama yılbaşından sonra yılın başında risk fiyatlaması daha net olacak kanaatindeyim. Risk varsa altın bu fiyatlardan nasibini alır diye düşünüyorum"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
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Satış
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