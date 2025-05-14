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Altının gramı 4 bin 25 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 25 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 670 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 25 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 4 bin 54 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 3 bin 226 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceği ve enflasyonu tetikleyebileceği endişeleri sürerken, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri bu gerginliği bir miktar azalttı.

Enflasyonda yıllık bazda yavaşlama görülmesine rağmen, ABD Merkez Bankasının (Fed) tarife kaynaklı fiyat baskılarını izleyeceği ve bu nedenle politika adımı için beklemede kalacağı öngörülüyor. Para piyasalarında faiz indirimi beklentisi eylül ayına ötelenirken, yıl genelinde toplam iki faiz indirimi yapılacağı fiyatlanıyor.

Analistler, tarifelerin etkisinin özellikle mayıs ayı enflasyon verilerinde daha net görülebileceğini ifade ederken, para piyasasındaki fiyatlamaların yatırımcılar odağına yerleştiğini kaydetti.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimlerin yanı sıra Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkese ilişkin gelişmeler izlenirken, Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Keşmir çıkışına tepki göstererek, konunun Pakistan ve Hindistan arasında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 200 dolar seviyesinin destek, 3 bin 250 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Ons Altın / TL
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125.580,19
% -0.4
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Ons Altın / USD
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6.604,24
% -0.35
11:03
Yarım Altın
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Ziynet Altın
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