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Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 270 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor

Ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 228 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 primle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikası doğrultusunda uygulamaya koyduğu tarifelerin orta ve uzun vadeli etkilerine yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya gibi önemli ticaret ortaklarının henüz ABD ile anlaşmaya varamamış olması piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

Altının gramı 4 bin 270 liradan işlem görüyor 1

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent 90 günlük tarife ertelemesinin süresinin dolacağı son haftaya girerken baskı arttıkça bir anlaşma telaşı olacağını belirtti.

Bununla birlikte, Trump, sosyal medya hesabından, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

Öte yandan, Portekiz'in Sintra kentinde dün başlayan ve bugün de devam eden ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yerleşti.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.269,06
4.269,55
% 0.98
10:03
Ons Altın / TL
133.042,67
133.069,24
% 1.19
10:18
Ons Altın / USD
3.338,14
3.338,53
% 1.07
10:18
Çeyrek Altın
6.830,50
6.980,71
% 0.98
10:03
Yarım Altın
13.618,30
13.961,42
% 0.98
10:03
Ziynet Altın
27.321,99
27.837,45
% 0.98
10:03
Cumhuriyet Altını
27.531,00
27.948,00
% -1.47
17:08
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