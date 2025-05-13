Altının gramı 4 bin 69 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,7 azalışla 4 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4 bin 69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 910 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 primle 3 bin 257 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, yüzde 17 düşüşle 18,2'ye gerileyerek, 2 Nisan'daki tarife açıklamaları öncesi seviyelere indi.

Jeopolitik tarafta ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış müzakereleri yakından izlenirken, Ukrayna'ya ayrılan mali kaynakların iç piyasada, özellikle endüstriyel teşviklerde kullanılabileceği beklentisi piyasalarda iyimserliği artıran diğer bir etken olarak öne çıkıyor.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 220 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır