Altının gramı 6 bin 807 liradan işlem görüyor

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 azalışla 6 bin 735 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,08 artışla 6 bin 807 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 164 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 438 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatları, dünya genelinde enflasyonist baskıların sürmesine neden oluyor.

Söz konusu risklerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklentiler üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından izlenmeye devam edilirken, dün ABD'de, bugün de Japonya'da açıklanan üretici enflasyonu verileri, fiyatlar genel düzeyindeki artışın genele yayılabileceğine işaret etti.

Analistler, üretici maliyetlerindeki artışın gelecek aylarda fiyat baskılarının şiddetlenebileceğine işaret ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası faiz artışı ihtimalinin giderek güçlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 72'ye çıkarken, yıl sonuna kadar bankanın ilave bir artış daha yapabileceği olasılığı da artıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin artırdığı enflasyon endişeleriyle Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisi güçlenirken, bu durumun altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor. Ons altın, üst üste üçüncü haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır