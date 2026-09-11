Kredi kartlarında yeni dönem mi geliyor? BDDK’dan açıklama geldi

Kredi kartı kullanımına ilişkin son günlerde gündeme gelen bir iddia, bankaların limit belirleme yöntemlerinde değişiklik yapılacağı yönünde beklenti oluşturdu. İddialara göre bankalar, müşterilerin yalnızca beyan ettiği kazancı esas almak yerine gerçek gelir durumunu, devam eden borçlarını ve ödeme kapasitesini de dikkate alacaktı.

Bu kapsamda gelir seviyesi ile kredi kartı limiti arasında ciddi bir fark bulunan kişilerin mevcut limitlerinin yeniden ele alınacağı ileri sürüldü. Böyle bir değerlendirmede SGK kayıtlarındaki gelir bilgilerinin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde yer alan kredi ve borçluluk verileriyle birlikte kullanılacağı da iddialar arasında yer aldı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİYLE İLGİLİ İDDİA NEYDİ?

Kamuoyuna yansıyan iddiaların temelinde, kredi kartı limitlerinin kişinin ekonomik durumunu daha yakından yansıtması gerektiği düşüncesi bulunuyordu. Buna göre bankaların, müşterinin gelirini ve ödeme gücünü daha kapsamlı biçimde değerlendirerek mevcut limitlerde değişikliğe gidebileceği öne sürüldü.

Özellikle kazancı ile sahip olduğu kredi kartı limiti arasında yüksek oranda fark bulunan kişilerin mercek altına alınacağı iddia edildi. Bankaların limit tahsis ederken SGK'daki gelir kayıtlarından yararlanacağı ve bu bilgileri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ile borç verileriyle beraber değerlendireceği ileri sürüldü.

GELİR VE BORÇ BİLGİLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu iddialara göre yeni uygulamada yalnızca müşterinin bankaya bildirdiği gelir bilgisi yeterli olmayacaktı. Kişinin gerçek gelirinin yanı sıra mevcut borçlarının ve borç ödeme kapasitesinin de kredi kartı limitinin belirlenmesinde dikkate alınması planlanıyordu.

Bu çerçevede SGK'dan elde edilen gelir bilgilerinin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi. Gelirine kıyasla yüksek kredi kartı limitine sahip kişilerin limitlerinin de bu veriler doğrultusunda yeniden incelenebileceği öne sürüldü.

BDDK’DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) edinilen bilgi, kamuoyuna yansıyan bu iddiaların aksine bir tablo ortaya koydu. Kurum tarafından, söz konusu kapsamda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığı bilgisi verildi.

Buna göre kredi kartı limitlerinin kişilerin gerçek gelirleri, mevcut borçları ve ödeme gücü dikkate alınarak bu yöntemle yeniden düzenlenmesine yönelik BDDK tarafından sürdürülen bir çalışma yok.

YENİDEN DÜZENLEME İDDİASI DOĞRULANMADI

BDDK'dan gelen bilgiyle birlikte, bankaların kredi kartı limitlerini müşterilerin gerçek gelirleri ve borç durumları üzerinden yeniden değerlendireceği yönündeki iddiaların kurum tarafından hazırlanan veya yürütülen bir düzenlemeye dayanmadığı netleşti.

Dolayısıyla kredi kartı limitlerinin SGK gelir kayıtları ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verileri birlikte kullanılarak yeniden belirlenmesine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialar, BDDK'nın mevcut bir çalışması olarak doğrulanmadı.