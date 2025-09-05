FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu 'Fırsat doğabilir' demişti, beklenen cevap ABD'den geldi

Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 700 barajını aşarak rekor kırmıştı. Altın piyasaları adeta şaha kalkarken gözler bugün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Piyasaların adeta kaderi olan tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altın tabelasındaki son durum merak edilmeye başlandı. Peki 15.30 sonrası, gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ne? İşte altın tabelasındaki son gelişmeler...

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu 'Fırsat doğabilir' demişti, beklenen cevap ABD'den geldi
Ezgi Sivritepe

ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Piyasaların heyecanla beklediği veriler bugün 15.30'da öğrenildi. Altının bugün son 3 ayın rekorunu kırması ile tahtını bir kez daha sağlamlaştırırken uzmanlar tarım dışı istihdam verilerini işaret ediyor. Bugün ise tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 1

22 AĞUSTOS'TA BAŞLADI!

EKOL TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, 22 Ağustos itibarıyla altında yükselişin başladığını kaydederek, "Jackson Hole'da Jerome Powell'ın faiz indirimine dair net bir mesaj verdi. 25 baz puanlık bir fiyatlama söz konusu şu anlık ons altın tarafında. Dünya bankalarından da art arda rekora dair tahminlerde bulunuluyor"

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 2
***(Tarım dışı istihdam verisi öncesi gram altın)

Tarım dışı istihdam verilerinin istihdamın arttığına dair bir işaret olduğunun altını çizen Tuğsavrol, "Enflasyondaki durumun en azından burada zayıflaması anlamına geliyor. Tarım dışı istihdam burada azalırsa burada enflasyonun hafiflediğini yani faiz indiriminin olacağına işaret edilir. Sene sonunda ons altın tarafında 4 bin dolar seviyesini görmek kaçınılmaz olur. Ons altının 4 bin dolar olması demek ise gram altın tarafında 5 bin 200 - 5 bin 500 lira bandına gelmek anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 3
***(Tarım dışı istihdam verisi öncesi ons altın)

TAM TERSİ ÇIKARSA...

İstihdam verisinin tam tersi çıkması durumunda ise altın tarafında tam tersi bir senaryonun yaşanabileceğini belirten Tuğsavrol, "Kar realizasyonu yaşanabilir gram altın tarafında. Altın yatırımcısına fırsat doğabilir. Fırsat ons altın tarafında 100 dolarak kadar, gram altın tarafında ise 150 liraya kadar olabilir" dedi.

Tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce saat 14.45'te gram altın 4 bin 710 lira, ons altın 3 bin 551 dolar seviyesinde seyrediyordu.

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 4
***(Tarım dışı istihdam verisi öncesi altın fiyatları)

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI!

Saatlerin 15.30'u göstermesi ile tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentiler, 75 bin yönündeyken açıklanan 22 bin oldu.

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 5

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 6

ALTIN SON DAKİKA!

Peki, kritik verinin açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki nasıl oldu? İşte gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altın fiyatları... Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.708,79
4.709,30
% 0.37
15:27
Ons Altın / TL
147.682,68
147.708,22
% 1.21
15:42
Ons Altın / USD
3.579,67
3.580,06
% 0.97
15:42
Çeyrek Altın
7.534,06
7.699,71
% 0.37
15:27
Yarım Altın
15.021,03
15.399,42
% 0.37
15:27
Ziynet Altın
30.136,23
30.704,66
% 0.37
15:27
Cumhuriyet Altını
31.368,00
31.843,00
% 0.53
15:23

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu Fırsat doğabilir demişti, beklenen cevap ABD den geldi 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödemeler bugün hesaplarda! Toplam 476 milyon 738 bin TLÖdemeler bugün hesaplarda! Toplam 476 milyon 738 bin TL
'Hasar danışmanlığı' tuzağına dikkat'Hasar danışmanlığı' tuzağına dikkat

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın ons altın kapalı çarşı altın fiyatları ABD tarım dışı istihdam verisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..."

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı

ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı!

ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.