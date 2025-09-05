Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu 'Fırsat doğabilir' demişti, beklenen cevap ABD'den geldi

ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Piyasaların heyecanla beklediği veriler bugün 15.30'da öğrenildi. Altının bugün son 3 ayın rekorunu kırması ile tahtını bir kez daha sağlamlaştırırken uzmanlar tarım dışı istihdam verilerini işaret ediyor. Bugün ise tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

22 AĞUSTOS'TA BAŞLADI!

EKOL TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, 22 Ağustos itibarıyla altında yükselişin başladığını kaydederek, "Jackson Hole'da Jerome Powell'ın faiz indirimine dair net bir mesaj verdi. 25 baz puanlık bir fiyatlama söz konusu şu anlık ons altın tarafında. Dünya bankalarından da art arda rekora dair tahminlerde bulunuluyor"



***(Tarım dışı istihdam verisi öncesi gram altın)

Tarım dışı istihdam verilerinin istihdamın arttığına dair bir işaret olduğunun altını çizen Tuğsavrol, "Enflasyondaki durumun en azından burada zayıflaması anlamına geliyor. Tarım dışı istihdam burada azalırsa burada enflasyonun hafiflediğini yani faiz indiriminin olacağına işaret edilir. Sene sonunda ons altın tarafında 4 bin dolar seviyesini görmek kaçınılmaz olur. Ons altının 4 bin dolar olması demek ise gram altın tarafında 5 bin 200 - 5 bin 500 lira bandına gelmek anlamına gelir" şeklinde konuştu.



***(Tarım dışı istihdam verisi öncesi ons altın)

TAM TERSİ ÇIKARSA...

İstihdam verisinin tam tersi çıkması durumunda ise altın tarafında tam tersi bir senaryonun yaşanabileceğini belirten Tuğsavrol, "Kar realizasyonu yaşanabilir gram altın tarafında. Altın yatırımcısına fırsat doğabilir. Fırsat ons altın tarafında 100 dolarak kadar, gram altın tarafında ise 150 liraya kadar olabilir" dedi.

Tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce saat 14.45'te gram altın 4 bin 710 lira, ons altın 3 bin 551 dolar seviyesinde seyrediyordu.



***(Tarım dışı istihdam verisi öncesi altın fiyatları)

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI!

Saatlerin 15.30'u göstermesi ile tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentiler, 75 bin yönündeyken açıklanan 22 bin oldu.

ALTIN SON DAKİKA!

Peki, kritik verinin açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki nasıl oldu? İşte gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altın fiyatları... Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum...

