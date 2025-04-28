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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 100 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 100 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 100 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 145 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,75 azalışla 4 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 131 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 355 milyon 887 bin 642,38 lira, işlem miktarı ise 821,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 707 milyon 225 bin 527,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.071,98
4.072,43
% -0.67
16:37
Ons Altın / TL
126.402,39
126.423,96
% -0.86
16:52
Ons Altın / USD
3.288,60
3.288,98
% -0.92
16:52
Çeyrek Altın
6.515,17
6.658,42
% -0.67
16:37
Yarım Altın
12.989,62
13.316,83
% -0.67
16:37
Ziynet Altın
26.060,68
26.552,22
% -0.67
16:37
Cumhuriyet Altını
27.328,00
27.742,00
% -0.9
16:24
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Altın piyasa
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