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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 408 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 408 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 408 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 327 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 719 milyon 827 bin 393,73 lira, işlem miktarı ise 164,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 901 milyon 752 bin 156,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Muhafız Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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