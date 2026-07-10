Altının kilogram fiyatı 6 milyon 185 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 175 bin lira, en yüksek 6 milyon 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 6 milyon 185 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 202 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 623 bin 836,58 lira, işlem miktarı ise 335,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 280 milyon 411 bin 44,19 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır