Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Son dönemde gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk, emlak esnafını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskişehir'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Atilla Aracı, meslek hayatı boyunca ilk kez bu kadar kilitlenmiş bir piyasayla karşılaştığını belirtti. İş hacminin geçen seneye oranla yüzde 60 ila 70 seviyesinde düştüğünü ifade eden Aracı, piyasanın yeniden açılacağı güne kadar ayakta kalmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.

"GEÇEN SENEYLE KIYASLA İŞLER YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

Piyasadaki mevcut durumu değerlendiren Atilla Aracı, "10 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle bir piyasa görmedim. O kadar çok kilitlendi ki ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Artık piyasanın açılması lazım, insanlar çok daraldı ve bunaldı. Bu şekilde giderse küçük esnaf bitecek. Tabii ki de bu piyasa açılacak ama açılana kadar ayakta durmak mühim olan. Geçen sene sizinle röportaj yapacak kıvamda değildik; yerimizde duramıyorduk, telefonlarımız sürekli çalıyordu. Şu an günlük 3-4 müşterimiz arıyor, onlar da zaten daire fiyatı soruyor, ciddi alıcı değiller. Geçen seneyle kıyasla işler belki yüzde 60, yüzde 70 bile düşmüş olabilir" diye konuştu.

"ALTIN DÜŞÜP BÜTÇELER ERİYİNCE SÖZLEŞMELER İPTAL OLUYOR"

Satışların tıkanmasındaki temel sebeplere ve yaşanan aksaklıklara değinen Aracı, "Bunun en büyük sebebi altının düşmesi. İnsanlar belli bir bütçe ayırıyor, maalesef kira ödemek istemediklerinden dolayı da kredi çekiyorlar. Fakat altın düştüğü zaman adamın bütçesi eriyor, alacağı daireye fiyatı yetmiyor. Yetmediğinden dolayı da yaptığımız bütün sözleşmeler iptal oluyor. İptal olan sözleşmelerin de bize hiçbir artısı olmuyor, aksine çok daha fazla eksisi oluyor" ifadelerini kullandı.

"4 YIL KİRA ÖDEYECEĞİNE KREDİ ÖDEYİP EV SAHİBİ OLUYORLAR"

Eskişehir'in öğrenci kenti olmasının kiralık daire piyasasını hareketli tuttuğunu ve ailelerin ev almayı mantıklı bir yatırım olarak gördüğünü vurgulayan Aracı, "Öğrencilerin olması bizim için çok büyük avantaj. Özellikle kiralık dairelerde sezonluk gelip gittikleri için sirkülasyon çok güzel oluyor. Zaten mantıklı olanı da o. 4 yıl havaya kira ödeyeceğine 4 yıl kredi ödemek daha mantıklı. 4 yılın sonunda da o evden hem ev değeri anlamında hem de kiradan kazanıyor. Bu şekilde maliyetsiz bir şekilde öğrencilerini okutabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır