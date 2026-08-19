Evlilik kredisinde kapsam genişledi! Yaşa göre belirleniyor

Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteğinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Kredi tutarı çiftlerin yaşına göre 250 bin liraya kadar çıkarken, çocuk sahibi olan çiftler için geri ödeme sürecinde önemli kolaylıklar sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2024’ten bu yana Aile ve Gençlik Fonu’na toplam 21,9 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu kaynağın 12,1 milyar lirası maden gelirlerinden, 9,8 milyar lirası ise petrol ve doğal gaz gelirlerinden oluştu. Uygulamadan bugüne kadar 185 binden fazla gencin yararlandığı belirtildi.

KREDİ TUTARI YAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

2026 itibarıyla faizsiz evlilik kredisi çiftlerin yaş durumuna göre farklı tutarlarda uygulanıyor.

Her iki eş adayının da 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması halinde ise 200 bin lira faizsiz kredi sağlanıyor.

48 AY VADELİ, İLK 2 YIL ÖDEMESİZ

Evlilik kredisi toplam 48 ay vadeyle kullandırılıyor. İlk 24 ay boyunca geri ödeme alınmıyor. Kalan borç ise sonraki 24 ay içerisinde taksitler halinde ödeniyor.

Başvuruyu eşlerden biri yapabiliyor ancak diğer eş adayının da başvuruyu onaylaması gerekiyor. Kredi desteğinden yalnızca bir kez yararlanılabiliyor.

Başvurular dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Şartları karşılayan çiftlerin nikâh öncesinde Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılması gerekiyor. Nikâh sonrasında evlilik beyanının yapılmasının ardından kredi tutarı takip eden dönemde başvuru sahibinin hesabına aktarılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerde aranan temel şartlar şöyle:

-Çiftlerin Türkiye’de ikamet etmesi,

-Başvuru sahibinin veya eşinin belirlenen sınırların üzerinde taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması,

-Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması,

-Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sağlayacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek.

-Gelir sınırı yükseltildi

-Düzenlemeyle kredi başvurularındaki gelir kriterinde de değişikliğe gidildi.

Daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2,3 katını aşmaması gerekirken, bu sınır 2,5 kata yükseltildi. Böylece yaklaşık 82 bin 575 liranın altında geliri bulunan çiftlerin başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Gelir hesabında yalnızca ücretler değil; ticaret, tarım, hayvancılık ve serbest çalışma faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da dikkate alınıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA GERİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri çocuk sahibi olan çiftlere yönelik destek oldu.

Kredi kullanan çiftlerin geri ödeme süresi içerisinde çocuk sahibi olması halinde, doğan her çocuk için ödemeler 12 ay ertelenebilecek. İkinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan kredi taksitlerinin hibe edilerek borcun kapatılması öngörülüyor.

Böylece düzenlemeyle hem evlenecek gençlere faizsiz finansman desteğinin kapsamının genişletilmesi hem de çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor.