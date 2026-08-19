FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Evlilik kredisinde kapsam genişledi! Yaşa göre belirleniyor

Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteğinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Kredi tutarı çiftlerin yaşına göre 250 bin liraya kadar çıkarken, çocuk sahibi olan çiftler için geri ödeme sürecinde önemli kolaylıklar sağlandı.

Evlilik kredisinde kapsam genişledi! Yaşa göre belirleniyor
Cansu Çamcı

Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteğinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Kredi tutarı çiftlerin yaşına göre 250 bin liraya kadar çıkarken, çocuk sahibi olan çiftler için geri ödeme sürecinde önemli kolaylıklar sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2024’ten bu yana Aile ve Gençlik Fonu’na toplam 21,9 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu kaynağın 12,1 milyar lirası maden gelirlerinden, 9,8 milyar lirası ise petrol ve doğal gaz gelirlerinden oluştu. Uygulamadan bugüne kadar 185 binden fazla gencin yararlandığı belirtildi.

KREDİ TUTARI YAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

2026 itibarıyla faizsiz evlilik kredisi çiftlerin yaş durumuna göre farklı tutarlarda uygulanıyor.

Her iki eş adayının da 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması halinde ise 200 bin lira faizsiz kredi sağlanıyor.

48 AY VADELİ, İLK 2 YIL ÖDEMESİZ

Evlilik kredisi toplam 48 ay vadeyle kullandırılıyor. İlk 24 ay boyunca geri ödeme alınmıyor. Kalan borç ise sonraki 24 ay içerisinde taksitler halinde ödeniyor.

Başvuruyu eşlerden biri yapabiliyor ancak diğer eş adayının da başvuruyu onaylaması gerekiyor. Kredi desteğinden yalnızca bir kez yararlanılabiliyor.

Başvurular dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Şartları karşılayan çiftlerin nikâh öncesinde Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılması gerekiyor. Nikâh sonrasında evlilik beyanının yapılmasının ardından kredi tutarı takip eden dönemde başvuru sahibinin hesabına aktarılıyor.

Evlilik kredisinde kapsam genişledi! Yaşa göre belirleniyor 1

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerde aranan temel şartlar şöyle:

-Çiftlerin Türkiye’de ikamet etmesi,
-Başvuru sahibinin veya eşinin belirlenen sınırların üzerinde taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması,
-Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması,
-Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sağlayacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek.
-Gelir sınırı yükseltildi
-Düzenlemeyle kredi başvurularındaki gelir kriterinde de değişikliğe gidildi.

Daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2,3 katını aşmaması gerekirken, bu sınır 2,5 kata yükseltildi. Böylece yaklaşık 82 bin 575 liranın altında geliri bulunan çiftlerin başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Gelir hesabında yalnızca ücretler değil; ticaret, tarım, hayvancılık ve serbest çalışma faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da dikkate alınıyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA GERİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri çocuk sahibi olan çiftlere yönelik destek oldu.

Kredi kullanan çiftlerin geri ödeme süresi içerisinde çocuk sahibi olması halinde, doğan her çocuk için ödemeler 12 ay ertelenebilecek. İkinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde ise kalan kredi taksitlerinin hibe edilerek borcun kapatılması öngörülüyor.

Böylece düzenlemeyle hem evlenecek gençlere faizsiz finansman desteğinin kapsamının genişletilmesi hem de çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böylesi yıllardır görülmedi: Fışkırıyor 'Vatandaşın ucuz yemesi...'Böylesi yıllardır görülmedi: Fışkırıyor 'Vatandaşın ucuz yemesi...'
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştuKarabük'te safran soğanı toprakla buluştu

Anahtar Kelimeler:
evlilik kredi çift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

4 milyar dolar servet bırakmıştı! Babasından kalan son miras da satışa çıkarıldı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

Fikri internette görüp başladığı işle 10 kat fazla getiri elde etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.