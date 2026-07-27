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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 210 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 210 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 210 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 152 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 210 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 160 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 214 milyon 724 bin 902,31 lira, işlem miktarı ise 839,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 350 milyon 923 bin 567,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 210 bin liraya yükseldi 1


Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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