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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 212 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 212 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 212 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 150 bin lira, en yüksek 6 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 düşüşle 6 milyon 212 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 322 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 870 milyon 374 bin 455,45 lira, işlem miktarı ise 1598,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 930 milyon 965 bin 303,95 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı ve Kredi Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 212 bin liraya geriledi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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