Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 255 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 841 milyon 508 bin 123,81 lira, işlem miktarı ise 462,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 371 milyon 43 bin 498,6 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.168,92
6.169,84
% -0.01
17:30
Ons Altın / TL
190.997,27
192.577,91
% -0.08
03:00
Ons Altın / USD
4.478,98
4.479,65
% -0.01
06:38
Çeyrek Altın
9.870,27
10.087,69
% -0.01
17:30
Yarım Altın
19.678,85
20.175,38
% -0.01
17:30
Ziynet Altın
39.481,08
40.227,36
% -0.01
17:30
Cumhuriyet Altını
41.392,00
42.021,00
% -0.28
16:21
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
