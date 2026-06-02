60 bin mağazaya karşı tek bir dükkan: Esnaftan eşit rekabet isyanı

TESK Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, göreve geldikleri günden itibaren zincir marketler konusunu gündeme getirdiklerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, üç harfli zincir marketlerin iş yeri büyüklüklerinin en az 500 metrekare, aralarındaki mesafenin de en az 500 metre olmasına ilişkin Perakende Yasası'nda değişiklik yapılmasına yönelik başvurularının hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.

TESK Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, göreve geldikleri günden itibaren zincir marketler konusunu gündeme getirdiklerini söyledi. Her sokak başına 3 harfli marketler açıldığını aktaran Dere, sokak aralarına açılan marketlerden bir markanın sayısının 60 bini aştığını, sadece sokak aralarına girmekle kalmayıp köylere ve yaylalara kadar ulaşıldığını belirtti.

Esnafın rekabet etme şansının çok az olduğunu düşünen Dere, "Bir kişinin bu 3 harflilerden 60 bin mağazası var. Bizim bir tek iş yerimize almış olduğumuz ürünle 60 bin mağazaya alınan ürün arasında dağlar kadar fark var. Biz eşit rekabet etmek istiyoruz. Çünkü bizim ne sermayemiz ne de ürün alırken bunlar gibi alma şansımız var" şeklinde konuştu.

'HER YERDE ÇOK FAZLA AÇILDI'

Bu sorunlar nedeniyle Perakende Yasası'nda değişiklik talep ettiklerini, bu konuda Ticaret Bakanlığı'na resmi başvurunun yapıldığını açıklayan Adlıhan Dere, bu marketlerin her yerde çok fazla açıldığını ancak zararın neresinden dönülürse kardır düşüncesiyle tekliflerini sunduklarını söyledi.

En az 40 mağazası olan ulusal market statüsüne geçen marketlerin otopark koymasını, sokak aralarındaki dükkanların büyüklüğü en az 500 metrekare olması, aradaki mesafenin akaryakıt istasyonlarında olan 1000 metre kuralı gibi en az 500 metre mesafe olması gerektiği belirtti.

'NÜFUS KONJONKTÜRÜ ŞARTI GETİRİLSİN'

Zincir marketlerin açılışına ilişkin talepleri arasında nüfus konjonktürü de bulunduğunu kaydeden Dere, "Her yerde mağaza açılırken oradaki nüfus konjonktürünün de göz önüne alınması lazım. Çünkü orada bizim büfelerimiz var, bakkallarımız var, manavlarımız var, pastanelerimiz var. Çünkü bu zincir marketlerin içerisinde binlerce ürün satılıyor. Nalburiyeden hırdavata, tuhafiyeden konfeksiyona, manifaturadan züccaciyeye, düğmesi, çatal iğnesi, şarküteri her şeyi satıyorlar. O mahalledeki yüzlerce esnafı yok ediyorlar" dedi.

ESNAFIN DAYANMA GÜCÜ AZALIYOR

Esnaf temsilcileri olarak bu sorunla ilgili bakanlar, genel müdürler ve hükümet temsilcilerine her gördükleri yerde taleplerini ilettiklerini kaydeden Dere, "Esnaf ve sanatkarın bu üç harfli zincir marketlerin karşısında dayanma gücü gittikçe azalıyor. Bu yasanın acilen teklif ettiğimiz, en azından mesafe koşulu, nüfus konjonktürü ve dükkanın metrekare büyüklüğü göz önüne alarak önlem alınırsa en azından ayakta kalma şansımız biraz daha fazla olur" şeklinde konuşarak konuşmsını sonlandırdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

