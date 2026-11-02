Altının kilogram fiyatı 6 milyon 272 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 272 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 548 milyon 681 bin 952,61 lira, işlem miktarı ise 1523,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 615 milyon 286 bin 476,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır